De overstromingen in Wallonië hebben enorm veel schade aangebracht. Maar wat is de impact op de economie? We stelden vier vragen aan Peter Vanden Houte, de hoofdeconoom van ING.

PETER VANDEN HOUTE. "Die zal minimaal zijn. Het effect van natuurrampen schommelt meestal rond 0,1 procent minder groei voor het bruto binnenlands product (bbp). Maar bij deze overstromingen spreken we over een nog veel kleiner cijfer. Uiteraard is het menselijk leed zeer groot. Het wordt nog versterkt door de dramatische beelden van ondergelopen Waalse dorpjes, met doden. Het is een heel zware klap voor bijvoorbeeld de inwoners van Pepinster."

VANDEN HOUTE. "De overstromingen hebben dorpjes en kleine steden geraakt. Uiteraard is de waterramp een zware klap voor de horeca in Durbuy. Maar de grotere steden en de belangrijke industriële gebieden zijn niet getroffen. Vergelijk het met een individuele fabriek die afbrandt. Dat komt hard aan bij de onderneming, maar de grote aanvoerlijnen van onze economie zijn niet aangetast. Stel je voor dat de haven van Antwerpen zou zijn geraakt door zwaar noodweer. Dan spreek je over een veel groter effect, met daarop volgend een bijkomende kettingreactie. De tsunami van Fukushima in maart 2011 bijvoorbeeld was van een heel andere orde. In het getroffen gebied bevonden zich enkele ondernemingen, die heel gespecialiseerde onderdelen voor de wereldwijde auto-industrie maakten. Die fabrieken lagen stil door de tsunami. Dat zorgde voor een schokgolf in de internationale autoproductie, want ook elders lagen fabrieken stil."VANDEN HOUTE. "Nee, het zal nauwelijks effect hebben. Nogmaals: het blijft een zeer zware zaak voor de getroffen mensen. Maar de terreuraanslagen van 2016 hadden veel langer een effect op het consumentenvertrouwen. Toen werd een klimaat van angst gecreëerd. Het toerisme in België kreeg een knauw. Buitenlandse congressen in Brussel werden afgelast. Deze week is de zomer blijkbaar eindelijk aangebroken. De hotels aan de kust zijn volgeboekt. De impact van het toenemend aantal coronabesmettingen in heel Europa heeft wellicht een grotere impact op het consumentenvertrouwen dan de overstromingen."VANDEN HOUTE. "Er zijn twee effecten. Het onmiddellijke herstelwerk van beschadigde of vernielde huizen zal uiteraard wat kosten. Daarnaast spreek je over de langere termijn: structurele aanpassingen die noodweer de baas kunnen. De uitbreiding van waterstroomgebieden, die grote overstromingen zouden moeten beletten. Dat zijn werken die niet beperkt blijven tot kleine dorpen. Maar je moet dat ook niet overdrijven. We spreken niet over investeringen van vele procenten van het bbp. Maar die bijkomende uitgaven komen voor Wallonië uit de lucht vallen. De pandemie leidde al tot zware deficitaire begrotingen. En nu komen de overstromingen er nog eens bij. Dat geld kan evenmin voor andere, misschien op de langere termijn wel productievere investeringen, worden besteed."