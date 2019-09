"Ook ondernemers vinden het belangrijk dat Vlaanderen een sluitend klimaatplan opstelt", stelt Peter Demuynck, de algemeen directeur van Agoria Vlaanderen. "We zullen met zijn allen de handen in elkaar moeten slaan."

De klimaattop van de Verenigde Naties, die deze week in New York plaatsvindt, wordt ook nu weer begeleid door demonstraties in zowat alle delen van de wereld. De betogers eisen een sterker klimaatbeleid. "Er is geen planeet B", zegt Peter Demuynck, de algemeen directeur van Agoria Vlaanderen. Hij steigert wel als de bedrijven worden geviseerd. "Ik geloof wél in een planeet T, die dankzij het engagement van de technologiebedrijven een prachtige toekomst heeft."

...