Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir weigert de omgevingsvergunning voor het golfproject met golfhotel van de Ieperse vastgoedgigant en ondernemer Paul Gheysens in Knokke-Heist. Dat laat de N-VA-minister woensdag weten. Demir meent dat de geplande ophogingen van het terrein in strijd zijn met de bescherming van het open polderlandschap.

Vastgoedondernemer Gheysens droomt al langer van een tweede golfterrein in Knokke-Heist. Het project van Leisure Property Invest, een van de vennootschappen van Gheysens, oogt enorm. Het zou gaan om een ecogolfterrein van 18 holes voor internationale wedstrijden, een executive parcours van 9 holes, een clubhuis met een driving range of oefenterrein op een terrein van 120 hectare. Daarnaast wil de aanvrager een golfhotel bouwen met 150 kamers en 200 luxesuites met een oppervlakte tot 300 vierkante meter, een congrescentrum van 6.000 vierkante meter, 1.350 parkeerplaatsen en een pand met een 90-tal flats voor de werknemers van het complex.

Bezwaren

Tijdens het openbaar onderzoek werden vijf bezwaren ingediend tegen het project. De voorbije weken ging er in de pers heel wat aandacht naar de vete met één van de indieners, meer bepaald buur Peter Taffeiren, ook eigenaar van een vastgoedbedrijf. Taffeiren diende een lijvig bezwaarschrift in waarin hij onder meer zei dat het golfproject het polderlandschap dreigde te verwoesten.

'Dit gaat voor mij echter niet over een hanengevecht tussen twee vastgoedmagnaten die denken het onder elkaar uit te kunnen vechten. Dat laat ik graag aan mij voorbijgaan', reageert minister Demir.

In haar weigering deelt de minister wel een stuk van de inhoudelijke bezwaren van Taffeiren. Volgens de N-VA-minister staat het geplande golfproject namelijk haaks op de geldende ruimtelijke plannen voor het gebied en met name voor het behoud van het open polderlandschap.

In het golfproject is sprake van een ophoging van het terrein met 2 à 3 meter en plaatselijk zelfs tot 7,5 meter boven het huidige maaiveld. Dat is volgens minister Demir "niet verzoenbaar' met de voorschriften van het gemeentelijk plan. 'Het golfproject integreert zich niet in het polderlandschap, maar neemt het in', zegt de minister.

Gunstige adviezen

Het dossier kreeg eerder een aantal voorwaardelijk gunstige adviezen. 'De aanvraag kreeg veelal het gunstige voordeel van de twijfel', geeft minister Demir toe, "maar als je alle voordelen van de twijfel optelt in dit dossier, moet je eigenlijk vaststellen: dit dossier voldoet niet". De minister oordeelt dat het dossier 'in zijn huidige vorm' niet voldoet. 'De bal ligt vandaag buiten de baan in het zand, zonder bunker shot is dit dossier niet recht te trekken', besluit Demir.

Vastgoedondernemer Gheysens droomt al langer van een tweede golfterrein in Knokke-Heist. Het project van Leisure Property Invest, een van de vennootschappen van Gheysens, oogt enorm. Het zou gaan om een ecogolfterrein van 18 holes voor internationale wedstrijden, een executive parcours van 9 holes, een clubhuis met een driving range of oefenterrein op een terrein van 120 hectare. Daarnaast wil de aanvrager een golfhotel bouwen met 150 kamers en 200 luxesuites met een oppervlakte tot 300 vierkante meter, een congrescentrum van 6.000 vierkante meter, 1.350 parkeerplaatsen en een pand met een 90-tal flats voor de werknemers van het complex.Tijdens het openbaar onderzoek werden vijf bezwaren ingediend tegen het project. De voorbije weken ging er in de pers heel wat aandacht naar de vete met één van de indieners, meer bepaald buur Peter Taffeiren, ook eigenaar van een vastgoedbedrijf. Taffeiren diende een lijvig bezwaarschrift in waarin hij onder meer zei dat het golfproject het polderlandschap dreigde te verwoesten. 'Dit gaat voor mij echter niet over een hanengevecht tussen twee vastgoedmagnaten die denken het onder elkaar uit te kunnen vechten. Dat laat ik graag aan mij voorbijgaan', reageert minister Demir. In haar weigering deelt de minister wel een stuk van de inhoudelijke bezwaren van Taffeiren. Volgens de N-VA-minister staat het geplande golfproject namelijk haaks op de geldende ruimtelijke plannen voor het gebied en met name voor het behoud van het open polderlandschap. In het golfproject is sprake van een ophoging van het terrein met 2 à 3 meter en plaatselijk zelfs tot 7,5 meter boven het huidige maaiveld. Dat is volgens minister Demir "niet verzoenbaar' met de voorschriften van het gemeentelijk plan. 'Het golfproject integreert zich niet in het polderlandschap, maar neemt het in', zegt de minister.Het dossier kreeg eerder een aantal voorwaardelijk gunstige adviezen. 'De aanvraag kreeg veelal het gunstige voordeel van de twijfel', geeft minister Demir toe, "maar als je alle voordelen van de twijfel optelt in dit dossier, moet je eigenlijk vaststellen: dit dossier voldoet niet". De minister oordeelt dat het dossier 'in zijn huidige vorm' niet voldoet. 'De bal ligt vandaag buiten de baan in het zand, zonder bunker shot is dit dossier niet recht te trekken', besluit Demir.