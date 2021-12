In de zes weken voor Kerstmis zijn er meer doses covid-19-vaccins afgeleverd aan de EU, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten dan aan alle Afrikaanse landen in het hele voorbije jaar. Dat blijkt uit een nieuwe analyse die Oxfam vrijgeeft.

Covid-19 overschaduwt in veel landen opnieuw het kerstseizoen, en dat zal volgend jaar weer het geval zijn, waarschuwen organisaties, door eindeloze cyclus van varianten, boosters en lockdowns. De lage vaccinatiepercentages in ontwikkelingslanden geven immers vrije baan aan nieuwe varianten om zich te ontwikkelen.

Tussen 11 november en begin deze week hebben de EU, het VK en de VS zo'n 513 miljoen doses gekregen. Dat is meer dan de 500 miljoen die alle Afrikaanse landen samen sinds begin dit jaar hebben ontvangen.

Snelle vaccinatie

Om een antwoord te bieden op de omikronvariant wil de Britse regering een miljoen vaccins per dag toedienen. Als elk land in hetzelfde tempo zou kunnen vaccineren, zou het amper 68 dagen duren om een ​​eerste dosis te geven aan iedereen op de planeet die er een nodig heeft. Tegen eind februari zou de volledige wereldbevolking dan gevaccineerd zijn.

Maar de realiteit in Afrika is heel anders: slechts 8,6 procent van de mensen is nu volledig gevaccineerd, en met het huidige leveringspercentage zal nog tot april 2023 duren voor iedereen een eerste dosis krijgt. Met de vaccinatiebereidheid scoort Afrika dan weer veel hoger: 78 procent.

'Vergis je niet: de regeringen van rijke landen zijn verantwoordelijk voor de onzekerheid en angst die Kerstmis opnieuw vertroebelt', zegt Anna Marriott van Oxfam. 'Door de echte oplossingen voor de toegang tot vaccins in armere landen te blokkeren, verlengen ze de pandemie en al haar lijden voor ons allemaal.'

Patenten delen

Rijke landen rekenen op boosters om ze te beschermen tegen omikron en toekomstige varianten van covid-19, zegt ze, maar dat zijn tijdelijke oplossingen. 'Om de dreiging van varianten te stoppen en deze pandemie te beëindigen moet de wereld worden gevaccineerd. En dat betekent patenten voor vaccins delen en ontwikkelingslanden zelf de vaccins laten maken.'

Oxfam wijst er op dat de opkomst van een variant zoals omikron is voorspeld. Negen maanden geleden waarschuwde een onderzoek onder vooraanstaande epidemiologen dat een aanhoudend lage vaccinatiegraad in grote delen van de wereld het risico verhoogt dat vaccinresistente varianten binnen een jaar of minder de kop opsteken.

'Als we ooit weer een normale kerst willen hebben, moeten we de wereld vaccineren', zegt Nick Dearden, directeur van Global Justice Now. 'Op dit moment houden het VK en de EU internationale inspanningen tegen om de productie- en distributiecapaciteit in lage- en middeninkomenslanden te gebruiken en uit te breiden. Dat is roekeloos en dreigt ons vast te houden in een eindeloze cyclus van varianten, boosters, restricties en lockdowns.'

