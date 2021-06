Het overlegplatform voor meer samenwerking in de strijd tegen witwaspraktijken (Anti Money Laundering, AML) gaat officieel van start. Dat meldt bankenfederatie Febelfin in een persbericht.

Op het AML-platform kunnen verschillende partners als Febelfin, de beroepsvereniging van verzekeringssector Assuralia, de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), beurswaakhond FSMA, de Nationale Bank en de overheid samenwerken in de strijd tegen witwassen en kort op de bal spelen. Bedoeling van het platform is enerzijds het uitwisselen van informatie en expertise over ontwikkelingen, trends, en nieuwe risico's inzake witwassen en anderzijds het voorstellen van richtlijnen en het geven van feedback over de toepassing van de wettelijke verplichtingen.

Voorbeelden uit onze buurlanden tonen aan dat dergelijke aanpak loont. Zo werd in het Verenigd Koninkrijk meer dan 56 miljoen pond in beslag genomen en werden 5.000 verdachte rekeningen gedetecteerd dankzij gerichte samenwerking tussen banken, parket, toezichthouder en law enforcement.

'De bestrijding van financiële misdrijven vereist net zoals de strijd tegen fiscale en sociale fraude samenwerking waarbij zowel de betrokken overheidsdiensten als vertegenwoordigers van de financiële sector hun kennis en vaardigheden bundelen', zegt minister van Financiën Vincent Van Peteghem, bevoegd voor de coördinatie van de strijd tegen fraude. 'Ik ben dan ook bijzonder tevreden dat we vandaag met dit protocol een belangrijke stap zetten richting meer samenwerking voor een daadkrachtige strijd tegen witwassen en criminele financiering.'

Febelfin benadrukt nog dat de banken al langer bezig zijn met de strijd tegen financiële fraude. Zo meldden ze in 2020 17.678 verdachte transacties en droegen ze zo bij tot de totstandkoming van 55 procent van de witwasdossiers die aan het gerecht werden overgemaakt, blijkt uit de cijfers van Cel voor Financiële Informatieverwerking.

