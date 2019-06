Wie een kans wil maken dit najaar Mario Draghi op te volgen als voorzitter van de ECB, moet leren te vliegen als een duif. Een havik overleeft de Europese benoemingscarrousel niet, zegt Trends-hoofdredacteur Daan Killemaes.

In Frankfurt vallen de haviken als vliegen. De haviken zijn de bestuurders van de Europese Centrale Bank (ECB) die een relatief orthodox geldbeleid durven te verdedigen. Ze zijn geen voorstander van massale aankopen van staatsobligaties die het financiële systeem instabiel maken. Ze moeten niet weten van negatieve intrestvoeten, die banken ondermijnen en spaarders pluimen. Maar wie een kans wil maken dit najaar Mario Draghi op te volgen als voorzitter van de ECB, moet leren te vliegen als een duif, het dier dat symbool staat voor bestuurders die een heel soepel geldbeleid als een must zien om de economie op de rails te houden. Een havik overleeft de Europese benoemingscarrousel niet. De meerderheid van de regeringsleiders heeft zich genesteld in het soepele geldbeleid. Hun begroting, hun economie en dus ook hun beleid kunnen hog...