Verschillende centrale banken verhogen de rente nadat de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) woensdag de beleidsrente met 0,75 procentpunt opgekrikt heeft om de torenhoge inflatie te bestrijden.

De Britse centrale bank (Bank of England) verhoogt net als vorige maand de rente met een half procentpunt, tot 2,25 procent, het hoogste peil sinds november 2008.

De renteverhoging moet de torenhoge inflatie bekampen. De renteklim met 50 basispunten lag in de lijn van de analistenverwachtingen. Maar er was wel geen eensgezindheid aan de top van Bank of England: drie van de negen bestuurders wensten een grotere verhoging. Vijf bestuurders, onder wie centraal bankier Andrew Bailey, konden zich vinden in 0,5 procentpunt en één bestuurder pleitte voor een kleinere stap.

De renteverhoging gaat gepaard moet toegenomen pessimisme. De BoE verwacht een krimp van het bruto binnnenlands product (bbp) met 0,1 procent in het huidige kwartaal. Als dat effectief het geval wordt, zal het land officieel in recessie zijn met twee opeenvolgende kwartalen een krimp (-0,1 procent in tweede kwartaal). In augustus was er nog een prognose van 0,4 procent groei in het derde kwartaal.

Zwitserland

De Zwitserse centrale bank trekt op haar beurt de rente op met 75 basispunten op van -0,25 procent naar 0,5 procent. Ze wil zo ook goederen en diensten die nog niet zwaar getroffen zijn door fors hogere prijzen, vrijwaren. Verdere renteverhogingen zijn niet uit te sluiten in het Alpenland. Eerder dit jaar was de rente voor het eerst in vijftien jaar opgetrokken, met een half procentpunt. De Zwitserse rente kampeerde bijna acht jaar in negatief territorium, jarenlang op het laagterecord van 0,75 procent.

Noorwegen

Ook Noorwegen, dat andere grote West-Europese land dat niet tot de Europese Unie behoort, greep nog eens in. Het toonaangevende rentetarief gaat een half procentpunt hoger tot 2,25 procent. Hier zouden de renteverhogingen al bijna stopgezet worden omdat de economie begint te reageren op de reeds genomen stappen tegen de inflatie. In november zou de Norges Bank waarschijnlijk nog eens de rente opkrikken. De rente staat nu op het hoogste niveau sinds 2011.

Elders in de wereld

Ook elders in de wereld gaat de rente verder omhoog. Zo kondigden de centrale banken van de Filipijnen, Hongkong en Indonesië donderdag verhogingen aan.

Japan is dan weer de vreemde eend in de bijt. Zoals vanouds houdt de Bank of Japan de monetaire teugels los: de korte rente blijft op -0,1 procent en de lange rente op ongeveer het nulpunt. Ook Brazilië houdt de rente ongewijzigd, al gingen er wel twaalf verhogingen in anderhalf jaar tijd aan vooraf tot het zeer hoge 13,75 procent.

Turkije houdt intussen vast aan renteverlagingen. De Turkse centrale bank heeft donderdag namelijk het belangrijkste rentetarief voor de tweede maand op rij verlaagd. Er gaat opnieuw een procentpunt af, tot 12 procent. De renteverlaging komt er volgens de centrale bank door onzekerheden over de groei van de mondiale economie en geopolitieke risico's. Het Turkije van president Recep Tayyip Erdogan gaat al langer tegen de geijkte economische theorie in om de torenhoge inflatie te bekampen. De president stelt dat hoge rentevoeten tot hoge inflatie leiden.

ECB

De Europese Centrale Bank verhoogde deze maand al de rentetarieven met 75 basispunten en verdere verhogingen zitten eraan te komen. De renteverhogingen moeten de economie afkoelen en zo de inflatiegroei blussen. Geld lenen wordt na een renteverhoging immers duurder, en dat moet de vraag drukken.

