'Ook het herstelbeleid kreeg zaterdag zijn ontslag'

De Belgische economie is de grootste verliezer van de breuk tussen Bart De Wever en Charles Michel. Op korte termijn verandert het ontslag van de N-VA uit de federale regering misschien niet veel. De 'dash' was toch al een tijdje uit de regering-Michel. Grootse hervormingen moesten in de aanloop naar de federale verkiezingen van mei 19 niet meer verwacht worden. De N-VA kan evengoed vanuit het parlement als vanuit de regering nog een aantal maatregelen goedkeuren, zoals de arbeidsdeal, voor zover minister Kris Peeters (CD&V) eindelijk wat vaart maakt met de uitvoering van deze afgesproken maatregel.

