Kevin Defieuw, schepen van lokale economie in Wevelgem, betreurt het stopzetten van het e-commerceplatform Storesquare. Volgens hem behoren levendige gemeente- en stadscentra weldra tot het verleden als we niet snel ingrijpen.

Er werd eerder deze maand weinig aandacht besteed aan het 'ter ziele' gaan van Storesquare. Het platform had de ambitie om kleine winkeliers gegroepeerd te laten opboksen tegen de grote(re) ecommercespelers. Dat een platform van 1400 winkeliers met de steun van Roularta, UNIZO en KBC de handdoek in de ring gooit, is geen 'faits divers'. Het is een ernstig signaal dat erop wijst dat onze handelaars de strijd tegen de coolblue's en bol.coms van deze wereld aan het verliezen zijn. De winkeliers die actief waren op het platform krijgen het advies om een eigen webshop te starten. Maar waarom zou het individueel lukken als men er met gebundelde krachten al niet in slaagde de strijd voort te zetten? Zeker nu Amazon via de uitbreiding van zijn Nederlandse poot heeft aangekondigd zijn pijlen ook op de Vlaamse markt te richten.

Het aandeel dat de consument spendeert aan online shoppen blijft stijgen. Het gemak van vlug 'iets' via het internet bestellen, zorgt ervoor dat de overgang van fysiek naar online shoppen onomkeerbaar is en in de toekomst enkel nog zal toenemen. En dat terwijl de winkelleegstand in onze Vlaamse centra aantoont hoezeer het lokaal handelsapparaat worstelt met die 'digital switch' in het algemeen en met e-commerce in het bijzonder.

Onze lokale handelaars zijn de strijd met de webgiganten aan het verliezen.

De afgelopen jaren werden miljoenen euro's geïnvesteerd om kleine retailers warm te maken voor het e-commerceverhaal. Zij die de stap gezet hebben, komen veelal van een kale reis terug. De individuele investeringen wegen niet op tegen de opbrengsten. Daarnaast is het onmogelijk de digitale strijd te winnen van de internationale spelers. Er is dus dringend nood aan structurele maatregelen.

Het verbieden van gratis retourzendingen is één van de mogelijkheden. Maar in Frankrijk gaat het beleid mogelijk verder. Zo kwam er bij onze zuiderburen het opvallende voorstel om e-commerce te belasten. Daarbij stijgt de belasting naarmate de concrete afstand tussen het product en de consument toeneemt. Op die manier kan het lokaal handelsapparaat beter worden beschermd.

De lokale handelaars mogen de heersende tendens evenwel niet negeren en moeten inspanningen blijven leveren om zich het onomkeerbare onlineverhaal eigen te maken. Die inspanningen moeten dan wel lonen. In dat verband heeft de overheid een belangrijke opdracht: ze moet dringend een eerlijk speelveld creëren. Maar ook wij, als consument, hebben een verpletterende verantwoordelijkheid. Laat ons bij de volgende onlinebestelling niet enkel aan het gemak denken, maar ook aan het Vlaanderen waarin we binnen enkele jaren willen ontwaken. Een Vlaanderen zonder levendige centra is voor mij alvast geen optie.

Er werd eerder deze maand weinig aandacht besteed aan het 'ter ziele' gaan van Storesquare. Het platform had de ambitie om kleine winkeliers gegroepeerd te laten opboksen tegen de grote(re) ecommercespelers. Dat een platform van 1400 winkeliers met de steun van Roularta, UNIZO en KBC de handdoek in de ring gooit, is geen 'faits divers'. Het is een ernstig signaal dat erop wijst dat onze handelaars de strijd tegen de coolblue's en bol.coms van deze wereld aan het verliezen zijn. De winkeliers die actief waren op het platform krijgen het advies om een eigen webshop te starten. Maar waarom zou het individueel lukken als men er met gebundelde krachten al niet in slaagde de strijd voort te zetten? Zeker nu Amazon via de uitbreiding van zijn Nederlandse poot heeft aangekondigd zijn pijlen ook op de Vlaamse markt te richten. Het aandeel dat de consument spendeert aan online shoppen blijft stijgen. Het gemak van vlug 'iets' via het internet bestellen, zorgt ervoor dat de overgang van fysiek naar online shoppen onomkeerbaar is en in de toekomst enkel nog zal toenemen. En dat terwijl de winkelleegstand in onze Vlaamse centra aantoont hoezeer het lokaal handelsapparaat worstelt met die 'digital switch' in het algemeen en met e-commerce in het bijzonder. De afgelopen jaren werden miljoenen euro's geïnvesteerd om kleine retailers warm te maken voor het e-commerceverhaal. Zij die de stap gezet hebben, komen veelal van een kale reis terug. De individuele investeringen wegen niet op tegen de opbrengsten. Daarnaast is het onmogelijk de digitale strijd te winnen van de internationale spelers. Er is dus dringend nood aan structurele maatregelen. Het verbieden van gratis retourzendingen is één van de mogelijkheden. Maar in Frankrijk gaat het beleid mogelijk verder. Zo kwam er bij onze zuiderburen het opvallende voorstel om e-commerce te belasten. Daarbij stijgt de belasting naarmate de concrete afstand tussen het product en de consument toeneemt. Op die manier kan het lokaal handelsapparaat beter worden beschermd. De lokale handelaars mogen de heersende tendens evenwel niet negeren en moeten inspanningen blijven leveren om zich het onomkeerbare onlineverhaal eigen te maken. Die inspanningen moeten dan wel lonen. In dat verband heeft de overheid een belangrijke opdracht: ze moet dringend een eerlijk speelveld creëren. Maar ook wij, als consument, hebben een verpletterende verantwoordelijkheid. Laat ons bij de volgende onlinebestelling niet enkel aan het gemak denken, maar ook aan het Vlaanderen waarin we binnen enkele jaren willen ontwaken. Een Vlaanderen zonder levendige centra is voor mij alvast geen optie.