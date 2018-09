Onbeschikbare kerncentrales: Minister Marghem heeft extra capaciteit gevonden

Dat heeft ze woensdag aangekondigd. Ter herinnering: vrijdag raakte bekend dat de kerncentrales Tihange 3 en 2 niet zouden heropstarten in september en oktober, maar pas in maart en juni volgend jaar. Daardoor zal in november enkel Doel 3 draaien.

Volgens de minister kwamen Electrabel en de gascentrale van Vilvoorde een princiepsakkoord overeen voor een totaal van 250 MW. De vestiging in Vilvoorde kwam maandagavond al in beeld toen Marie Christine Marghem mogelijke oplossingen voor een dreigend stroomtekort naar voren schoof.

Daarnaast kan Electrabel tijdens de piekuren de productiviteit van de gascentrales opdrijven met 100 MW. Engie kan ook ondersteunende eenheden mobiliseren voor een totaal van 200 MW.

Ze wijst erop dat andere bijkomende oplossingen voor minstens 200 MW worden bestudeerd. De MR-politica heeft ook contact opgenomen met buurlanden Duitsland, Nederland en Frankrijk om via de interconnectiviteit de energiebevoorrading in november te garanderen.

De minister benadrukt dat de 750 MW een eerste stap betekent, maar nog niet voldoende is. 'Maar ik blijf vechten voor elke megawatt. Engie moet verdere inspanningen leveren.' Marghem roept nog een task force samen, onder leiding van haar kabinet, samen met het kabinet van de premier, netbeheerder Elia, energieregulator CREG en de groep Engie-Electrabel. 'Ik blijf gaan voor elke capaciteit aan de laagste prijs', besluit Marghem.

Stroominvoer piekt nu al

Dinsdag liep de importcapaciteit op tot liefst 4.941 megawatt. Dat is nog nooit gebeurd. Het gaat om bijna de helft van alle stroomverbruik, schrijven De Standaard en de Gazet van Antwerpen woensdag.

Volgens de kranten geldt de situatie nu als een voorproefje van de situatie die in november dreigt te ontstaan. Doordat België het op dat moment moet stellen met slechts één kerncentrale, riskeren er dan stroomtekorten, waarbij we op de hulp van de buurlanden zullen moeten rekenen.

De huidige importcapaciteit van bijna 5.000 megawatt, die vooral uit Frankrijk komt, komt nu al in de buurt van de maximale importmogelijkheid, klinkt het.

Volgens de kranten is die voor komende winter door Elia begroot op 5.500 megawatt. Minister Marie Christine Marghem (MR) kondigde overleg met de buurlanden aan om het risico op stroomtekorten te vermijden.

Welke invloed de hele situatie zal hebben op de elektriciteitsfactuur is nog niet duidelijk.