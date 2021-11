De aandelenbeurs in Tokio verloor dinsdag weer terrein nadat er in de voorgaande dagen ook al sprake was van een koersval. Beleggers maken zich zorgen over de ontwikkelingen rond de nieuwe Omikron-variant van het coronavirus. De topman van vaccinmaker Moderna heeft gezegd dat het maanden kan duren voordat er genoeg coronavaccins zijn die werken tegen de nieuwe variant.

De Nikkei in Tokio eindigde 1,6 procent lager op 27.821,76 punten. Maandag leverde de Japanse beurs ook al 1,6 procent in en afgelopen vrijdag 2,5 procent.

De productie van Japanse fabrieken is in oktober voor het eerst in maanden gestegen. Dat kan betekenen dat bedrijven weer makkelijker onderdelen kunnen krijgen nadat ze een tijd te kampen hadden met problemen in de toeleveringsketen. De toename van de productie was wel lager dan waar analisten op hadden gerekend.

Kolenproducenten

De productie in Chinese fabrieken is licht toegenomen in november en daar hadden analisten in doorsnee niet op gerekend. De energietekorten, die de fabrieksproductie in september en oktober nog onder druk zetten, namen ook in de loop van de maand af doordat de kolenproducenten hun productie opvoerden. In november stijgt de productie meestal in China doordat er wat meer werkdagen zijn dan in oktober, waarin de meeste Chinezen een week vrij hebben.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,1 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong zakte ruim 2 procent.

