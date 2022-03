Olieprijzen stijgen voort tot hoogste niveaus in jaren

De olieprijzen gaan woensdagochtend door de oorlog in Oekraïne weer omhoog. De prijs voor een vat olie van de Amerikaanse soort West Texas Intermediate (WTI) is verder gestegen tot voorbij de kaap van de 110 dollar. En ook de prijs voor een vat van Noordzeesoort Brent stijgt tot het hoogste niveau in jaren.

Archiefbeeld van oliekranen.