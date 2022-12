De olieproducerende landen van de OPEC en bondgenoten als Rusland houden zondag een belangrijke vergadering. Daar beslissen de landen vermoedelijk dat ze hun productie in januari niet extra willen gaan verlagen.

Als ze dat inderdaad besluiten zou dat goed nieuws zijn voor automobilisten die benzine tanken. Extra productieverlaging zou de olieprijs namelijk kunnen stutten en dat zou hogere prijzen aan de pomp tot gevolg kunnen hebben.

Persbureau Reuters meldde onlangs op basis van ingewijden dat bij het bondgenootschap, waar Saoedi-Arabië de dominante partij is, waarschijnlijk wordt vastgehouden aan de huidige productiebeperking van 2 miljoen vaten (van 159 liter) per dag. Mogelijk dat er wel wordt gesproken over een verdere productieverlaging, maar het zou onwaarschijnlijk zijn dat de OPEC+ dat echt gaat doen.

Prijsplafond

De olieprijzen zijn de afgelopen tijd hard gedaald. Dat komt vooral door zorgen over de strikte coronalockdowns in 's werelds grootste olie-importeur China en een afzwakkende olievraag door de afkoelende wereldeconomie vanwege de sterke renteverhogingen van centrale banken. Maar het is toch nog erg onzeker hoe de vraag naar olie zich komende tijd precies zal ontwikkelen en dat zou een afwachtende houding van de OPEC+ kunnen rechtvaardigen. Ook is nog onduidelijk hoe Europese maatregelen om Rusland dwars te zitten wegens de oorlog in Oekraïne precies zullen uitpakken voor de oliemarkt. De EU-landen hebben vrijdag een akkoord bereikt over een prijsplafond voor Russische olie die per zee naar Europa wordt vervoerd. Maandag gaat daarnaast de Europese boycot in van Russische olie die over zee wordt aangeleverd. Als een deel van de olie van de wereldmarkt wegvalt, kan dat de olieprijzen weer opdrijven. Hoe hard de klap van het Europese embargo op tankerolie zal zijn, is volgens experts nog een groot vraagteken.

