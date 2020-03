De wereldwijde uitbraak van het nieuwe coronavirus vormt een bedreiging voor de wereldwijde economische groei. De overheden moeten nu actie ondernemen, meldt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in haar recente rapport.

De uitbraak van het coronavirus (Covid-19) heeft al voor aanzienlijk menselijk leed gezorgd en de wereldwijde economie grondig verstoord, luidt het in de inleiding van het rapport van de OESO. De denktank beschouwt de coronacrisis nu al als de grootse dreiging voor de wereldeconomie sinds het uitbreken van de wereldwijde financiële crisis in 2008.

#COVID19 presents the 🌍 economy with its greatest danger since the #FinancialCrisis, raising the risk of:



🔹 Restrictions on movement (people, goods & services)

🔹 Lower business & consumer confidence

🔹 Slowing production



Volgens de recente prognoses van de OESO neemt de uitbraak van het virus een hap van 0,5 procentpunt uit de wereldwijde economische groei. Die gaat nu uit van een economische groei dit jaar van 2,4 procent in plaats van 2,9 procent.

De denktank gaat ervan uit dat de economische groei van China dit jaar zal afnemen naar 4,9 procent, of 0,8 procentpunt minder dan in eerdere prognoses. Voor de VS wordt gemikt op een beperkte daling van 0,1 procentpunt tot 1,9 procent. Voor de eurozone rekent de OESO op 0,8 procent groei, of 0,3 procentpunt minder dan de prognose van november.

Het scenario van de OESO is gebaseerd op een piek van de epidemie in China in het eerste kwartaal en een meer gematigde verspreiding elders. Als de epidemie langer duurt en het virus zich verspreidt door de rest van Azië, Europa en de VS dreigt de impact veel zwaarder te wegen, met een wereldwijde economische groei die halveert tot 1,5 procent en een mogelijk recessie in Japan en de eurozone. Volgens de denktank staat het overigens nu al vast dat het coronavirus grotere gevolgen zal hebben dan de SARS-epidemie in 2003.

De OESO roept alle overheden op snel actie te ondernemen en efficiënte maatregelen te nemen door het mobiliseren van voldoende middelen.

