De Nederlander Frans Timmermans krijgt met de Green Deal het belangrijkste Europese project onder zijn hoede. Binnen vijf jaar zal blijken of hij het nodige in huis heeft om er een succes van te maken.

I know you now. And I love you. Het is geen strofe uit een liefdeslied, maar een zin uit de open brief die de Nederlandse Eurocommissaris Frans Timmermans vorige week aan het Britse volk schreef. Daarin beschrijft hij zijn gebroken hart, nu de definitieve uittocht van de Britten uit Europa is ingezet. De brief is op en top Timmermans: emotioneel en welbespraakt brengt hij zijn politieke boodschap over. Ook in zijn publieke optredens schuwt hij de grote gevoelens niet, het is zelfs een handelsmerk van de Nederlandse sociaaldemocraat. Die emotie is niet gespeeld, maar hij gebruikt die soms wel als strategie, zeggen verscheidene bronnen in het Europese politieke establishment.

...