'Nulrente is het nieuwe normaal'

'De Europese Centrale Bank (ECB) heeft haar poging het rentebeleid te normaliseren opgeschort nog voordat ze ermee begon'. Dat zegt Trends-hoofdredacteur Daan Killemaes.

Het financiële kerkhof ligt vol beleggers die de voorbije decennia hebben gespeculeerd tegen Japanse overheidsobligaties. De verleiding was groot om dat te doen. Een soepel geldbeleid gecombineerd met desastreuze overheidsfinanciën moest vroeg of laat leiden tot hogere inflatie en/of hogere rentevoeten in Japan, wat de waarde van die obligaties door de gehaktmolen zou halen. Het leek makkelijk verdiend geld, maar de Japanse overheidsobligatie weigerde al die tijd een krimp te geven, tot wanhoop van de beleggers die vergeefs hoopten op het tegendeel. Die obligatie wordt niet voor niets de 'weduwemaker' genoemd.

