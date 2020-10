Op een moment dat in de Vlaamse zorg de dijken op breken staan, proberen politici electoraal te pokeren met de pandemie, zegt Trends-redacteur Roeland Byl.

Een verlengde herfstvakantie moet de verspreiding van het coronavirus bij tieners aan banden leggen. Op die manier hoopt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) te garanderen dat de Vlaamse scholen tot de kerstvakantie open kunnen blijven. Tot vorig weekend hield de minister vast aan het devies scholieren op de schoolbanken te houden, maar intussen circuleert het virus overal. Als de scholen daar al niet toe hebben bijgedragen, dan zijn ze er in elk geval mee het slachtoffer van.

Voorlopig kiest Vlaanderen enkel voor een verlenging van de herfstvakantie. In het Franstalig onderwijs gaan de scholen een paar dagen eerder dicht. Eerder sluiten is volgens Weyts praktisch onhaalbaar voor te veel ouders. Dat klinkt als een sympathieke geste, maar zou ook als een gebrek aan daadkracht kunnen uitdraaien.

Nu geen communautaire profilering.

De Vlaamse regering lijdt de jongste dagen aan communautaire profileringsdrang. In De Zevende Dag predikte Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) het waanbeeld dat enkel over de taalgrens het huis in brand stond. Een dag later beschreef Weyts de verlengde herfstvakantie als een kans voor het Vlaamse peloton om het gat met het virus dicht te rijden. Op een moment dat in de Vlaamse zorg de dijken op breken staan, klinkt dat als een ongepaste poging om electoraal te pokeren met de pandemie.

Vlaanderen is niet de grote uitzondering. Iedereen maximaal op de schoolbanken houden om leerachterstand te vermijden, is geen argument meer. Een groeiend aantal scholen komt in de problemen omdat te veel leerkrachten in quarantaine zitten. Zelfs als scholen geen echte besmettingshaarden zijn, is het tijd om het groeiende aantal besmettingen onder tieners serieus te nemen. Een virus op kruissnelheid trekt er zich niets van aan of de overdracht binnen dan wel buiten de schoolmuren gebeurt. Dat geldt hier net als over de taalgrens.

