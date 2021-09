Noorwegen, de op één na grootste leverancier van aardgas aan Europa, trekt de productiebeperkingen voor twee gasvelden op, in een poging om de grote energiecrisis in Europa te verzachten. De Noorse energiereus Equinor heeft maandag laten weten dat de productie van Troll, de grootste gasontginningssite van Noorwegen, vanaf 1 oktober gedurende twaalf maanden met 3 procent verhoogd kan worden, onder nieuwe goedgekeurde vergunningen. Eenzelfde extra productie wordt ook mogelijk gemaakt voor het gasveld Oseberg.

De Noorse beslissing komt er nu Europa te maken krijgt met een extreme druk op de energievoorzieningen deze winter, met gas- en stroomprijzen op recordniveau's, hetgeen roet in het eten dreigt te gooien voor het economische herstel in Europa. De gasprijzen zijn dit jaar al meer dan verdrievoudigd en kunnen in de komende weken nog verder stijgen, verwacht het Internationaal Energieagentschap.

Equinor zegt de mogelijkheden te bekijken voor meer substantiële wijzigingen aan andere gasvelden. De productieverhoging in Noorwegen komt er na grote onderhoudswerken aan het gasnetwerk in het land, die uitgesteld waren ten gevolge van de coronapandemie, en die de bevoorradingscrisis in Europa erger gemaakt hebben. Een beperking van de export uit Rusland, dat voorrang geeft aan zijn binnenlandse noden, is eveneens een oorzaak voor de ongewoon lage gasvoorraden in Europa. Daarbij komt dat vloeibare aardgasladingen moeilijk te verkrijgen zijn, vanwege de concurrentie met Azië.

Analisten betwijfelen of de Noorse ingreep voldoende zal zijn om de prijsstijgingen voor gas een halt toe te roepen. Daarvoor is meer gas nodig, ook uit Rusland, of een milde winter, klinkt het.

