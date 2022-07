In Noorwegen komt de regering tussenbeide in het loondispuut tussen werknemers en werkgevers van olie- en gasplatformen. De staking zou daardoor snel beëindigd worden, zo maakte minister van Arbeid Marte Mjøs Persen dinsdagavond bekend.

De regering wil een akkoord tussen vakbond Lederne en de federatie van olie- en gasbedrijven Norsk olje og gass afdwingen. Op verzoek van Persen hebben beide partijen aangegeven dat ze zo snel mogelijk weer aan het werk zouden gaan.

De staking om meer loon ging dinsdag van start en had tot gevolg dat al drie olie- en gasvelden in de Noordzee dienden te worden stilgelegd. De vakbond dreigde ermee om de staking nog uit te breiden. In dat geval zou vanaf zaterdag 60 procent van de Noorse gasuitvoer wegvallen, waarschuwde Norsk olje og gass.

'Het is onverantwoord om de gasproductie op zo'n grote schaal stil te leggen', benadrukte Persen dinsdagavond. De minister verwees naar de Russische inval in Oekraïne en de energiecrisis in Europa.

De staking zette dinsdag nog extra druk op de al langer hoge grasprijzen. Gas uit Noorwegen wordt in Europa steeds belangrijker als alternatief voor Russisch gas.

