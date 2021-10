Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO, doet in Trends Talk op Kanaal Z een ultieme oproep aan de regeringspartijen om de barrières voor e-commerce op te heffen. De regels voor flexibele en nachtarbeid zijn in ons land strenger dan in de buurlanden, waardoor grote onlineretailers zich steevast net over de grens vestigen, in Nederland of in Duitsland. "Dat heeft ons land al tienduizenden banen gekost", klaagt Timmermans. Het is nu of nooit, klinkt het, als ons land de trein van de e-commerce niet wil missen.

In Trends Talk van dit weekend richt VBO-topman Pieter Timmermans zich met een noodkreet tot de federale regering. Het moment is niet toevallig: dit weekend gaan premier Alexander De Croo (Open Vld) en zijn topministers in conclaaf voor finale onderhandelingen over onder meer de begroting en hervormingen in de arbeidsmarkt. Met een 'herstart- en transitieplan' wil de federale regering onze economie weer op rails krijgen na de coronacrisis.

17.000 extra banen verloren

De regering moet dit overleg aangrijpen om voor e-commerce "eindelijk eens knopen door te hakken", zegt Timmermans: "Het is nu echt tijd om alle barrières voor de ontwikkeling van e-commerce in ons land op te heffen. De voorbije tien jaar hebben die barrières ons gemiddeld 0,4 procent bbp-groei per jaar gekost. Zo lieten we tienduizenden nieuwe jobs aan ons voorbij gaan. Vaak banen voor laaggeschoolden of mensen die aan het begin van hun loopbaan staan. Je moet eens kijken: waar bevinden zich de e-commercebedrijven vandaag? Net aan de overkant van de grens van Nederland, net aan de overkant van de grens met Duitsland."

In 2017 raamde de handelsorganisatie Comeos dat België 17.000 banen in e-commerce zag verloren gaan aan de buurlanden, in het bijzonder Nederland. Webwinkels als Coolblue en Bol.com leveren al jaren vanuit distributiecentra net over de grens.

Timmermans zegt in Trends Talk dat zijn hart bloedt als hij de vele PostNL-wagens op onze wegen ziet rijden. Duizenden dozen van buitenlandse webwinkels als Zalando en Coolblue bereiken dagelijks de Belgische brievenbussen en voordeuren: "Ik had daar veel liever Belgische ondernemers aan de slag gezien."

Zalando, Decathlon, Colruyt,... ze hebben allemaal geprobeerd om een verdeelcentrum te bouwen in ons land maar haakten af wegens de regels.

Nachtarbeid versoepelen

Nachtarbeid is in principe verboden in ons land. Er zijn natuurlijk uitzonderingen. De procedure daartoe werd de voorbije jaren wat versoepeld, maar er is nog een akkoord vereist van minstens één vakbond, er zijn extra vergoedingen per werkuur en vaak is er een nachttoeslag. "Theoretisch kan hier meer", zegt Timmermans, "maar op het terrein gebeurt het de facto gewoonweg niet. Bedrijven die vijf jaar geleden graag in België hadden opgestart, hebben na jaren onderhandelen met vakbonden altijd een 'neen, neen, neen,' gekregen. En die zijn dan natuurlijk naar Nederland, Duitsland of Frankrijk gegaan."

In België start nachtarbeid met compensaties voor het personeel vanaf 20 uur. Timmermans verwijst naar Nederland, waar pas vanaf middernacht sprake is van nachtarbeid: "Ik krijg het niet uitgelegd dat in België de nacht begint om 20 uur en in Nederland om 24 uur. In de horeca begint de nacht toch ook niet om 20 uur?"

Waardevolle jobs

De vakbonden verzetten zich tegen nachtarbeid "wegens sociaal onwenselijk en ongezond". Het ABVV noemde eerder het pleidooi voor meer flexibiliteit en nachtarbeid "verontrustend". Timmermans: "De bedoeling is mensen aan de slag krijgen, te laten proeven van de arbeidsmarkt, aan noden beantwoorden. Wij willen vandaag bestellen en morgen ons pakje krijgen, en dan heb ik liever dat onze mensen daar kunnen van genieten, dat onze jongeren - die misschien laaggeschoold zijn of moeilijk een job vinden - daarvan kunnen gebruik maken. Dus laat ons alsjeblieft niet die dooddoener gebruiken van die 'de waardeloze' of 'niet-waardevolle' jobs."

In Trends Talk gaat Pieter Timmermans ook in gesprek over de activering van langdurig werklozen, de federale energieplannen en de impact van de hoge grondstoffenprijzen op de Belgische bedrijven.

