Nobelprijs voor de controleurs van de theorie

De Nobelprijs Economie die maandag is uitgereikt, is een triomf voor een specifieke tak, namelijk de experimentele economie. Het trio Esther Duflo, Abhijit Bannerjee en Michael Kremer wordt gelauwerd voor hun werk rond armoedebestrijding in ontwikkelingslanden.

de bekendmaking van de Nobelprijs Economie op maandag 14 oktober. © belga

De koninklijke Zweedse wetenschapsacademie die de prijs uitreikt, benadrukte de "experimentele aanpak" van de economen. Daarmee geeft de academie een teken dat economie niet alleen draait om theoretische modellen, maar dat empirisch bewijs even belangrijk is om de theoretische onderbouw te staven.

