De Nobelprijs voor Economie gaat dit jaar naar Abhijit Banerjee, Esther Duflo en Michael Kremer voor hun experimentele aanpak van de armoede. Dat heeft de Zweedse Academie voor Wetenschappen bekendgemaakt.

Hun onderzoek heeft 'ons vermogen om wereldwijde armoede te bestrijden aanzienlijk verbeterd. In nauwelijks twee decennia heeft hun nieuwe op experiment gebaseerde benadering de ontwikkelingseconomie getransformeerd, en dat is nu een bloeiende onderzoekstak', aldus de Koninklijke Zweedse Academie voor Wetenschappen.

De Frans-Amerikaanse Esther Duflo is de tweede vrouw die de Nobelprijs voor de Economie krijgt - na Elinor Ostrom in 2009 - en met haar 46 jaar de jongste laureaat van de onderscheiding. De Indiër Abhijit Banerjee is 58, de Amerikaanse ontwikkelingseconoom Michael Kremer 54. Alle drie doceren ze aan Amerikaanse universiteiten. Duflo en Banerjee zijn verbonden aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT), én ook man en vrouw. Kremer is actief aan Harvard.

De drie economen 'hebben een nieuwe (experimentele) benadering geïntroduceerd om betrouwbare antwoorden te krijgen over de beste manieren om globale armoede te bestrijden', aldus de Zweedse Academie. Halfweg jaren 90 toonden Kremer en zijn collega's 'hoe krachtig zo'n benadering kan zijn, door veldexperimenten te gebruiken om een waaier interventies te testen die de schoolresultaten in het westen van Kenia konden verbeteren', luidt het.

Banerjee en Duflo deden daarna, vaak met Kremer, gelijkaardig onderzoek naar andere thema's en in andere landen. Hun experimentele onderzoeksmethodes domineren nu volledig de ontwikkelingseconomie, meldt de Academie. Door een van hun onderzoeken konden meer dan 5 miljoen Indiase kinderen genieten van programma's van remediërend onderwijs.

Esther Duflo is een van de bekendste economistes ter wereld, zeker in de Verenigde Staten. In 2013 maakte ze deel uit van het team raadgevers dat de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama moest bijstaan in zijn beleid inzake globale ontwikkeling. Duflo had naar eigen zeggen er geen rekening mee gehouden om nu al de Nobelprijs Economie te krijgen. Ze dacht dat je veel ouder moest zijn. Ze hoopt vrouwen te inspireren om hun onderzoek voort te zetten. Mannen moet het inspireren om vrouwen het respect te betuigen dat ze verdienen, aldus Duflo maandag.

Vorig jaar ging de Nobelprijs Economie naar de Amerikanen William D. Nordhaus en Paul M. Romer. Zij kregen de onderscheiding voor hun onderzoek naar de integratie van klimaatverandering en technologische innovatie in de economische wetenschap.

Officieel geldt de Nobelprijs voor Economie als de 'Prijs van de Zweedse centrale bank (Sveriges Riksbank) voor economische wetenschappen ter nagedachtenis van Alfred Nobel'. Niet Alfred Nobel, maar de Zweedse centrale bank heeft dus de prijs in het leven geroepen.

De onderscheiding is dit jaar aan haar 50ste editie toe. Aan de Nobelprijs Economie hangt een prijzengeld vast van 9 miljoen Zweedse kronen, omgerekend zo'n 830.000 euro.