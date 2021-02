Eerst jongeren vaccineren, zal de weg naar de levensnoodzakelijke groepsimmuniteit niet langer maken, maar wel dodelijker. Dat zegt Trends-redacteur Bert Lauwers.

De discussie over het feit of we jongeren al dan niet voorrang moeten geven op ouderen in de aanzwellende vaccinatiecampagne, mag stilaan stoppen. Iedereen heeft ondertussen uitgebreid zijn zegje kunnen en mogen doen. De voorraadkast met argumenten pro en contra is leeg. We kunnen daarbij alleen maar nuchter vaststellen dat de argumenten pro, plots aangezwengeld door een al te fel gemediatiseerde oproep van enkele min of meer bekende Vlamingen, het in aantal ruimschoots hebben gehaald. We kunnen ook alleen maar vaststellen dat de argumenten pro een zeer hoog emogehalte hebben, en te weinig worden gevoed door de rede. Niet dat daar op zich iets mis mee is. Alle begrip voor ouders die wanhopig een manier zoeken om hun kroost uit het door corona veroorzaakte mentale dal te trekken. Publiekelijk aankondigen dat ze hun plaats in de vaccinpikorde graag afstaan ten voordele van de jeugd, is een daad van mooie en oprechte ouderliefde die al minstens in het eigen gezin erg goed zal vallen.

Nee, het is geen goed idee om eerst jongeren te vaccineren.

Helaas heeft het geen enkele zin. Onze jongvolwassenen wordt zo voorgespiegeld dat zij dankzij het vaccin stante pede het rijk der vrijheid in kunnen duiken. Een heel aantrekkelijk vooruitzicht. Maar zo werkt het niet. Die vrijheid is vooralsnog een fata morgana, want zolang we niet de algemene vaccinatiegraad bereiken die vereist is om te kunnen spreken van groepsimmuniteit, blijft het coronavirus onze volksgezondheid ondermijnen.

Eerst jongeren vaccineren, zal de weg naar die levensnoodzakelijke groepsimmuniteit niet langer maken, maar wel dodelijker. Het is nu eenmaal nog altijd zo dat het virus veel meer dodelijke slachtoffers eist naarmate de leeftijdscategorie hoger is. En 'veel meer' is dan nog een understatement. Dat bewijzen ook de meest recente cijfers van het gezondheidsinstituut Sciensano over de mortaliteit van covid-19. Anders gezegd, door ouderen eerst te vaccineren zal de mortaliteit sneller dalen op weg naar de groepsimmuniteit.

Jongeren moeten bovendien beseffen dat we tot op heden nog niet weten of ze ook na vaccinatie nog besmettelijk zullen zijn voor hun oudere gezins- en familieleden. Zelfs als ze als eerste gevaccineerd zouden worden, moeten ze zich dus onverminderd aan de regels houden. Anders riskeren we in sneltreinvaart op een explosie van besmettingen in gezinnen en werkvloeren af te stevenen.

Het pleit voor onze beleidsmensen, zoals Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V), dat ze - tot nader order - niet begeven onder de druk om het vaccinatiegeweer van schouder te veranderen en de jongeren eerder aan bod te laten komen. We zitten allen samen in hetzelfde schuitje, maar hoe minder doden er nog vallen tijdens deze vaart doorheen de pandemie, hoe beter.

