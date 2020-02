Ondanks sterke tegenstand bij de oppositie heeft de Tweede Kamer in Nederland ingestemd met het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada (CETA). De meerderheid is echter zo klein dat een goedkeuring in de Eerste Kamer uiterst onzeker is. In het verleden blokkeerde ook PS-voorzitter Paul Magnette het verdrag.

Ter herinnering: CETA is het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada. Het schaft de heffingen op de handel in goederen en diensten af en bevat tevens maatregelen die investeringen stimuleren en beschermen. Het verdrag trad in september 2017 in werking, nadat de Waalse - lees: Paul Magnette - en Brusselse regeringen het dossier in de eindfase bijna lieten ontsporen. Bepaalde delen van het akkoord, zoals de handel in financiële diensten en hoe conflicten zullen worden opgelost, moeten alle lidstaten wel nog individueel ratificeren.

Ook in Nederland ligt het vrijhandelsakkoord moeilijk. De Tweede Kamer heeft CETA met een uiterst kleine meerderheid goedgekeurd. Die kwam er dankzij coalitiepartijen VVD, CDA, D66, ChristenUnie en onafhankelijk parlementslid Wybren van Haga.

Nochtans bood de christelijke partij samen met de oppositie de voorbije maanden veel weerwerk. De partij vreesde dat verboden pesticiden of hormonen via Canadese producten op de Europese markt zouden verschijnen. Minister van Buitenlandse Handel Sigrid Kaag (D66) moest in Brussel extra controles op Candese goederen vragen, alvorens de ChristenUnie overstag ging.

Op zoek naar steun van oppositie

Nu moet CETA naar de Nederlandse Eerste Kamer. Daar heeft de coalitie geen meerderheid en moet dus op zoek naar zes extra zetels om het verdrag goed te keuren. Probleem: de meeste oppositiepartijen zeggen resoluut nee tegen het handelsakkoord. Zij vrezen dat de Europese standaarden op gebied van onder meer voedselveiligheid en dierenwelzijn achteruit zullen gaan door CETA.

Volgens Kaag klopt dat niet. Zij stelt dat Nederland sinds het verdwijnen van de importheffingen sinds september 2017 vooral profiteert van het akkoord.

