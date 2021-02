De Nederlandse economie is als gevolg de coronacrisis met 3,8 procent gekrompen in 2020. Volgens het Nederlandse statistiekbureau CBS is daarmee sprake van de sterkste krimp sinds de Tweede Wereldoorlog.

De terugval van het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) vorig jaar is met 3,8 procent iets groter dan de krimp die tijdens de financiële crisis in 2009 - -3,7 procent - werd geregistreerd. In 2019 groeide de Nederlandse economie nog met 1,7 procent.

In het slotkwartaal van 2020 tekende het bbp een beperkte krimp met 0,1 procent op. Dat kwam vooral doordat huishoudens in de laatste maanden van het jaar minder uitgaven door de aangescherpte coronamaatregelen. Doordat de investeringen grotendeels op niveau bleven, was de neergang niet zo stevig als eerder dat jaar.

In het tweede kwartaal was er nog sprake van een krimp van 8,5 procent toen de economische bedrijvigheid hard werd geraakt door de eerste lockdown tegen het coronavirus. In het derde kwartaal veerde de economie weer op met een groei van 7,8 procent. Dat kwam vooral doordat maatregelen werden opgeheven.

Vooral de sluiting van de horeca leidde er het afgelopen jaar toe dat consumenten minder hebben uitgegeven. In totaal zakte de consumptie met 6,6 procent in, waarmee volgens het CBS sprake is van de grootse krimp van de bestedingen door huishoudens ooit gemeten. Behalve aan de horeca werd ook minder uitgegeven aan recreatie en cultuur. Daartegenover werd wel meer besteed aan elektronica en woninginrichting.

De terugval van het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) vorig jaar is met 3,8 procent iets groter dan de krimp die tijdens de financiële crisis in 2009 - -3,7 procent - werd geregistreerd. In 2019 groeide de Nederlandse economie nog met 1,7 procent.In het slotkwartaal van 2020 tekende het bbp een beperkte krimp met 0,1 procent op. Dat kwam vooral doordat huishoudens in de laatste maanden van het jaar minder uitgaven door de aangescherpte coronamaatregelen. Doordat de investeringen grotendeels op niveau bleven, was de neergang niet zo stevig als eerder dat jaar. In het tweede kwartaal was er nog sprake van een krimp van 8,5 procent toen de economische bedrijvigheid hard werd geraakt door de eerste lockdown tegen het coronavirus. In het derde kwartaal veerde de economie weer op met een groei van 7,8 procent. Dat kwam vooral doordat maatregelen werden opgeheven. Vooral de sluiting van de horeca leidde er het afgelopen jaar toe dat consumenten minder hebben uitgegeven. In totaal zakte de consumptie met 6,6 procent in, waarmee volgens het CBS sprake is van de grootse krimp van de bestedingen door huishoudens ooit gemeten. Behalve aan de horeca werd ook minder uitgegeven aan recreatie en cultuur. Daartegenover werd wel meer besteed aan elektronica en woninginrichting.