Na veel vijven en zessen zal het vierdaags massafestival Pukkelpop uiteindelijk dan toch niet doorgaan. Zeer jammer voor alle bezoekers en betrokkenen, maar dat is niet meer dan normaal. Het festival midden augustus toch laten doorgaan zou een aanfluiting zijn van alle eerder opgelegde maatregelen om ons zo goed mogelijk door de coronacrisis te loodsen.

"We willen van Pukkelpop de veiligste plek van het land maken", liet organisator Chokri Mahassine begin deze maand optekenen. Helaas is dat zeker in deze deltavariant-tijden een utopie. Het gros van de bezoekers van Pukkelpop, jongeren en jongvolwassenen, zijn namelijk niet of in het beste geval gedeeltelijk gevaccineerd.

Het festival komt met andere woorden te vroeg voor hen. Als zij niet kunnen rekenen op het vaccin, nog steeds het enige voorhanden zijnde potente wapen tegen covid-19, moet elke dag massaal getest worden om besmette festivalgangers eruit te ziften. Dat is fysiek niet haalbaar, als per dag 65.000 mensen samentroepen op de festivalweide in Kiewit.

Natuurlijk kan Pukkelpop niet doorgaan.

Als het massale testen niet kan gewaarborgd worden, is het dus absurd om het festival te laten doorgaan. Het zou kunnen leiden tot een besmettingsbom die verstrekkende gevolgen kan hebben voor dat nog steeds te groot deel van de bevolking dat nog niet gevaccineerd is of zich niet wil laten vaccineren. En voor alle duidelijkheid: we zijn nog lang niet af van het coronavirus SARS-CoV-2. We kunnen deze enorme potentiële besmettingshaard dan ook missen als kiespijn. Better safe than sorry, heet het dan.

Hoe dan ook had de knoop om Pukkelpop niet te laten doorgaan, veel eerder doorgehakt moeten worden. Waarom dat niet is gebeurd, wordt voer voor veel discussie. De ontgoocheling en chagrijn bij de vele duizenden muziekfans, de organisatoren en de toeleveranciers, is nu enorm.

Het zal er ongetwijfeld alweer toe leiden dat de federale minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke, de onwrikbare gezondheidshardliner in de regering, kop van Jut zal zijn bij vele jongeren die reikhalzend uitkeken naar hun zomers muziekfestijn. En dat terwijl deze stijfkop, die zich nooit opsluit in een ivoren toren en open blijft communiceren, net alle lof en steun verdient.

