De Nationale Bank vreest dat het economische herstel in België lang op zich zal laten wachten, want de laatste weken hebben de vooruitzichten eerder de vorm van het Nike-logo gekregen. Extra maatregelen zijn nodig om de bedrijven te versterken.

In het scenario dat de Nationale Bank en het Planbureau begin april samen uitwerkten, zit ons land net op de limiet van een herstel in V-vorm. Dat scenario, gebaseerd op gegevens van eind maart, ging ervan uit dat het Belgische bbp dit jaar met 8 procent zou krimpen: 4 procent in het eerste kwartaal en 15 procent in het tweede kwartaal.

In de tweede helft van het jaar zou dan een 'krachtig herstel' komen, maar bij zo'n hervatting zijn, goed anderhalve maand verder, vraagtekens te zetten. Dat gaf Xavier Debrun, binnen de ERMG verantwoordelijk voor de macro-economische vooruitzichten, ook toe tijdens het webinar.

Nog in dat scenario zat het herstel van de Belgische economie pal op de V-vorm. 'Maar nu neigen we alsmaar meer naar een Nike-herstel, en dus een veel trager en geleidelijker herstel', zei Debrun. 'Dat suggereert dat de impact veel zwaarder zal zijn.'

Uit de wekelijkse enquêtes bij bedrijfsleiders blijkt inderdaad dat het herstel van lange duur zal zijn. Langenus stond tijdens de webinar lange tijd stil bij het omzetverlies dat bedrijfsleiders noteren. Binnen de sectoren worden daar grote verschillen genoteerd, maar het algemene beeld is al sinds het begin van de crisis relatief stabiel, met een derde omzetverlies.

'In het begin was dat goed nieuws, omdat we vreesden dat het verlies zou toenemen', zei Langenus. 'Maar dat dit nu al die tijd stabiel blijft, is eigenlijk slecht nieuws. Daaruit blijkt dat het makkelijk is de economie op slot te doen, maar dat ze pas na geruime tijd weer op kruissnelheid komt.'

Wie betaalt de rekening?

De overheden en banken kwamen vrij snel met maatregelen gericht op de liquiditeit van bedrijven. 'Maar die maatregelen zijn niet voldoende: we blijven bezorgd om de liquiditeit', zegt Langenus. 'Een volgende reeks maatregelen moet dus gericht zijn op de solvabiliteit van de ondernemingen. Vanuit onze observaties kunnen we besluiten dat er een faillissementsgolf over België zal rollen als daarvoor niets gebeurt.'

Dé vraag na afloop van het webinar was dan ook: wie gaat dat allemaal betalen? 'De grootste verliezer wordt de overheid, want al die steun aan bedrijven en gezinnen moet betaald worden', zei Langenus. 'Er zal dus heel hard nagedacht moeten worden over de gerichtheid en de tijdelijkheid van de maatregelen. En uiteindelijk zal zowel u als ik dat moeten betalen. Mogelijk stijgen de belastingen, want het is niet houdbaar dat we de overheidsfinanciën structureel laten ontsporen.'

In het scenario dat de Nationale Bank en het Planbureau begin april samen uitwerkten, zit ons land net op de limiet van een herstel in V-vorm. Dat scenario, gebaseerd op gegevens van eind maart, ging ervan uit dat het Belgische bbp dit jaar met 8 procent zou krimpen: 4 procent in het eerste kwartaal en 15 procent in het tweede kwartaal. In de tweede helft van het jaar zou dan een 'krachtig herstel' komen, maar bij zo'n hervatting zijn, goed anderhalve maand verder, vraagtekens te zetten. Dat gaf Xavier Debrun, binnen de ERMG verantwoordelijk voor de macro-economische vooruitzichten, ook toe tijdens het webinar. Nog in dat scenario zat het herstel van de Belgische economie pal op de V-vorm. 'Maar nu neigen we alsmaar meer naar een Nike-herstel, en dus een veel trager en geleidelijker herstel', zei Debrun. 'Dat suggereert dat de impact veel zwaarder zal zijn.' Uit de wekelijkse enquêtes bij bedrijfsleiders blijkt inderdaad dat het herstel van lange duur zal zijn. Langenus stond tijdens de webinar lange tijd stil bij het omzetverlies dat bedrijfsleiders noteren. Binnen de sectoren worden daar grote verschillen genoteerd, maar het algemene beeld is al sinds het begin van de crisis relatief stabiel, met een derde omzetverlies.'In het begin was dat goed nieuws, omdat we vreesden dat het verlies zou toenemen', zei Langenus. 'Maar dat dit nu al die tijd stabiel blijft, is eigenlijk slecht nieuws. Daaruit blijkt dat het makkelijk is de economie op slot te doen, maar dat ze pas na geruime tijd weer op kruissnelheid komt.' De overheden en banken kwamen vrij snel met maatregelen gericht op de liquiditeit van bedrijven. 'Maar die maatregelen zijn niet voldoende: we blijven bezorgd om de liquiditeit', zegt Langenus. 'Een volgende reeks maatregelen moet dus gericht zijn op de solvabiliteit van de ondernemingen. Vanuit onze observaties kunnen we besluiten dat er een faillissementsgolf over België zal rollen als daarvoor niets gebeurt.' Dé vraag na afloop van het webinar was dan ook: wie gaat dat allemaal betalen? 'De grootste verliezer wordt de overheid, want al die steun aan bedrijven en gezinnen moet betaald worden', zei Langenus. 'Er zal dus heel hard nagedacht moeten worden over de gerichtheid en de tijdelijkheid van de maatregelen. En uiteindelijk zal zowel u als ik dat moeten betalen. Mogelijk stijgen de belastingen, want het is niet houdbaar dat we de overheidsfinanciën structureel laten ontsporen.'