Het Verenigd Koninkrijk en Australië hebben donderdag een vrijhandelsakkoord afgesloten. Het gaat om de eerste handelsdeal die Londen heeft beklonken sinds het Britse vertrek uit de Europese Unie.

Dat maakte het Britse ministerie van Internationale Handel bekend.

In juni bereikten de Britse premier Boris Johnson en zijn Australische ambtgenoot Scott Morrison al een principeakkoord over het vrijhandelsakkoord. 'Na onderhandelingen zijn nu alle hoofdstukken van de overeenkomst gefinaliseerd', zegt het ministerie. Tijdens een virtuele ceremonie hebben de Britse en Australische ministers voor Internationale Handel, Anne-Marie Trevelyan en Dan Tehan, de tekst officieel ondertekend. Die moet wel nog formeel goedgekeurd worden door het Britse parlement.

Wijn vs mode

'De deal zal naar verwachting 10,4 miljard pond aan bijkomende handel vrijmaken, wat onze economie zal stimuleren en lonen in het VK zal doen stijgen', zegt het Britse ministerie van Internationale Handel. 'De deal schaft heffingen op alle Britse export af, waardoor het goedkoper wordt om iconische producten zoals auto's, scotch en Britse mode in Australië te verkopen, terwijl Australische favorieten zoals de wijnen van Jacob's Creek en Hardys, Tim Tams en surfplanken toegankelijker worden voor Britse consumenten', luidt het onder meer. Naast de afschaffing van importheffingen bevat het akkoord onder meer nog bepalingen rond soepelere visavoorwaarden en de uitbreiding van de toegang tot openbare aanbestedingen.

