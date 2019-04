MIT-hoogleraar Nicholas A. Ashford: 'We zitten aan het einde van de industriële bloei'

Een hogere belasting op vervuiling, een lagere op arbeid, een verkorte werkweek met behoud van loon, meer eigenaarschap voor werknemers en vrouwenemancipatie. Die maatregelen schuift de MIT-hoogleraar Nicholas A. Ashford naar voren om het bedrijf, het milieu en de samenleving op een meer duurzame leest te schoeien.

Enkele weken geleden was de Amerikaan Nicholas A. Ashford te gast in Brussel tijdens het jaarlijkse congres van het Center for European Policy Studies. Daar sprak hij over hoe bedrijven en bij uitbreiding de samenleving sociale duurzaamheid kunnen bevorderen. Daarvoor schoof hij een aantal gedachten en concrete maatregelen naar voren.

...