De ministers van Financiën van de G20, de groep van 19 grootste nationale economieën en de Europese Unie, hebben zaterdag een akkoord bereikt over een wereldwijde belastingshervorming met daarbij een minimumbelasting voor grote bedrijven.

Over de fiscale hervorming is jarenlang onderhandeld. De hervorming voorziet onder meer in een minimumbelasting van 15 procent en een nieuwe, meer evenwichtige, verdeling van de belastingen op multinationals op basis van de winst die in elk land wordt gemaakt. De contouren van dat akkoord waren ook al door 131 landen goedgekeurd in het kader van de OESO-onderhandelingen.

Bedoeling is dat het akkoord in 2023 van kracht wordt. De verwachting is dat de staats- en regeringsleiders van de G20 het akkoord finaliseren op een bijeenkomst in oktober.

De minimale belasting van 15 procent moet helpen voorkomen dat grote bedrijven hun hoofdkantoor naar laagbelastende landen verhuizen en dat staten elkaar beconcurreren door de vennootschapsbelasting steeds lager te leggen. Daarnaast moeten internationale bedrijven in de toekomst niet alleen belastingen betalen in hun thuisland, maar ook in de landen waar ze actief zijn. Die ingreep treft onder meer de grote techbedrijven die nu vaak weinig of geen belastingen betalen in de landen waar ze actief zijn.

De Duitse vice-bondskanselier Olaf Scholz spreekt van een 'groot historisch moment'. 'De praktijk om belastingen te ontwijken door betalingen over te hevelen naar belastingparadijzen zal voorgoed eindigen', aldus Scholz.

De Franse minister van Economie Bruno Le Maire spreekt van een 'nieuwe fiscale architectuur voor de 21ste eeuw'. 'Ik denk dat dit geweldig nieuws is voor de G20 en voor alle naties ter wereld', aldus Le Maire. De Fransman spreekt ronduit van een 'fiscale revolutie'. Volgens hem komt er een einde aan de fiscale 'race to the bottom', een race waarvan is aangetoond dat ze 'totaal inefficiënt' was.

