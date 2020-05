De federale en gewestelijke ministers van Economie zullen op de Nationale Veiligheidsraad van woensdag pleiten voor een "gecontroleerde" heropening van de markten in open lucht, in elk geval voor voedingskramen. Dat verklaarde Waals minister van Economie Willy Borsus, dinsdag in de bijzondere commissie 'covid-19' van het Waals Parlement.

w'De toestand is zeer ingewikkeld voor de 6.000 zelfstandige ambulante handelaars, die een sleutelrol spelen voor de valorisering van onze producten', benadrukte de minister. 'Maandag hebben we tijdens een interministeriële conferentie met mijn collega's van Economie besloten om samen te pleiten, met de federatie van de ambulante handelaren, voor een gecontroleerde heropening van de markten, in elk geval voor voedingswaren.'

Volgens minister Borsus kan de heropening georganiseerd worden zoals dat met succes gebeurd is bij de heropstart van andere activiteiten. De omkadering van de heropening dient volgens hem door de lokale besturen gebeuren.

