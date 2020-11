Geloofwaardigheid, het krachtigste wapen van de overheid, loopt onnodig schade op. Dat zegt Trends-hoofdeconoom Daan Killemaes.

Volgens de federale minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) was een 'schokeffect' nodig, om de tweede besmettingsgolf de kop in te drukken. De niet-essentiële winkels moesten dicht, hoewel virologen dat geen must vonden. De wellicht zeer beperkte virologische winst staat niet in verhouding tot de economische schade. Er is zeker iets voor het schokeffect te zeggen, gezien de toeloop in de ziekenhuizen. Maar communiceer die strategie dan meteen en volg zo veel mogelijk het wetenschappelijk advies. Eerlijk duurt het langst.

De regering-Decroo is ook het slachtoffer van de puinhoop die ze van de regering-Wilmès erfde, waardoor ze onder grote druk staat om op zeker te spelen. De economische schade van het beleid loopt in de miljarden euro's en tienduizenden verloren banen. Een vergelijking met Nederland spreekt boekdelen. De Belgische economie is maar half zo gevoelig aan covid-19 dan de Nederlandse economie. Toch is de economische schade daar veel kleiner. Dat kan moeilijk toegeschreven worden aan een laksere houding, want de oversterfte door covid-19 is er gevoelig lager dan in België.

Minister Vandenbroucke speelt gevaarlijk spel.

Frank Vandenbroucke bewijst zichzelf en dit land geen dienst door te goochelen met virologisch advies. Geloofwaardigheid is het krachtigste wapen van de overheid om de besmettingsgolf efficiënt neer te slaan. De uitspraken van Vandenbroucke brengen die geloofwaardigheid onnodig schade toe. Straks moet de regering mensen overtuigen zich te laten vaccineren. Dat wordt een lastige klus, gezien het wijdverspreide wantrouwen tegenover de vaccins. Een doeltreffende vaccinatiestrategie wordt cruciaal voor de relance in 2021. Landen die hier een voorsprong nemen, bouwen een concurrentievoordeel op. Verpruts het alsjeblief ook niet in 2021.

