Federaal Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) wil dat NMBS tegen januari 2022 een speciaal treinabonnement voor telewerken invoert voor iedereen.

'Mensen werken niet meer elke dag op kantoor en verwachten dan ook flexibele treinformules', zo zegt hij.

Flexibel

Momenteel loopt bij de NMBS een proefproject dat via de werkgever werd voorgesteld aan zo'n 6.000 tot 7.000 medewerkers van een aantal grote ondernemingen: het FlexAbo. Het gaat om een digitaal abonnement voor een maand dat een bepaald aantal ritten bevat die tijdens die periode geactiveerd kunnen worden.

Na evaluatie wil Gilkinet het systeem in januari uitbreiden naar iedereen: zowel particulieren als bedrijven of overheidsdiensten.

'Daarvoor moet het hele systeem aangepast worden, want voor optimaal gebruiksgemak sluit de formule aan op de parkingabonnementen en op de systemen van de regionale vervoersmaatschappijen', legt de minister uit.

Meer mensen op de trein

Het initiatief kadert in het streven van Gilkinet om meer mensen op de trein te krijgen. 'Mensen vragen in het algemeen meer flexbiliteit in hun mobiliteit, dan zien we bijvoorbeeld ook met het mobiliteitsbudget', vervolgt Gilkinet.

'Een uitgebreid en flexibel treinaanbod moet de ruggengraat van onze mobiliteit vormen. Want minder mensen in de file en meer mensen in de trein, dat is goed voor onze gezondheid, voor de economie en voor het klimaat.'

'Mensen werken niet meer elke dag op kantoor en verwachten dan ook flexibele treinformules', zo zegt hij.Momenteel loopt bij de NMBS een proefproject dat via de werkgever werd voorgesteld aan zo'n 6.000 tot 7.000 medewerkers van een aantal grote ondernemingen: het FlexAbo. Het gaat om een digitaal abonnement voor een maand dat een bepaald aantal ritten bevat die tijdens die periode geactiveerd kunnen worden. Na evaluatie wil Gilkinet het systeem in januari uitbreiden naar iedereen: zowel particulieren als bedrijven of overheidsdiensten. 'Daarvoor moet het hele systeem aangepast worden, want voor optimaal gebruiksgemak sluit de formule aan op de parkingabonnementen en op de systemen van de regionale vervoersmaatschappijen', legt de minister uit.Het initiatief kadert in het streven van Gilkinet om meer mensen op de trein te krijgen. 'Mensen vragen in het algemeen meer flexbiliteit in hun mobiliteit, dan zien we bijvoorbeeld ook met het mobiliteitsbudget', vervolgt Gilkinet. 'Een uitgebreid en flexibel treinaanbod moet de ruggengraat van onze mobiliteit vormen. Want minder mensen in de file en meer mensen in de trein, dat is goed voor onze gezondheid, voor de economie en voor het klimaat.'