Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits (CD&V) wil geen verbod voor bazen om personeel na de werkuren te contacteren. Dat zegt ze dit weekend in Trends Talk op Kanaal Z. Crevits verzet zich daarmee tegen de plannen van de federale regering om het 'deconnectierecht' ook in de privésector in te voeren: 'Het recht om offline te zijn is een interessant debat, maar ik ben geen voorstander van zo'n nieuwe, algemene regel.'

Federaal minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) stuurde na nieuwjaar een rondzendbrief die vanaf 1 februari het verbod invoert voor bazen in de ambtenarij om hun personeel op te bellen na de werkuren. De regering-De Croo zou dat verbod ook graag doen gelden voor de privésector.

Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits (CD&V) wil niet dat de overheid zich in die mate moeit met hoe bedrijven zich intern organiseren: 'Ik stel vast dat er vandaag al bij veel ondernemingen gewoon een gezond evenwicht is.'

'Geen veralgemening verbod'

Federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne heeft in september aan de sociale partners advies gevraagd 'om het recht op deconnectie structureel te maken voor alle werknemers'. Maar het zijn de werknemers zelf die steeds vaker kiezen wanneer ze werken, werpt Crevits op: 'Het ene karakter is het andere niet. Je hebt mensen die het zeer aangenaam vinden om connectie te blijven hebben. Ik ben dus geen voorstander van de veralgemening van zo'n nieuwe regel.'

Vanaf 1 februari geldt het deconnectierecht voor alle federale ambtenaren. De werknemers van de Vlaamse administratie vallen daar niet onder. Op haar eigen kabinet zou een telefoonverbod na de werkuren alvast onhoudbaar zijn, vertelt Crevits: 'Ik heb dat met mijn kabinet besproken. Ik ben nogal een vroege vogel en een late vogel (lacht), dus voor mij zou het hele grote problemen scheppen als ik tijdens die uren niemand meer zou mogen bereiken.'

Regionalisering arbeidsmarkt

In Trends Talk roept Crevits ook op tot een verdere regionalisering van het arbeidsmarktbeleid: 'Onder meer inzake de activering van langdurig zieken moeten de regio's op maat van de eigen noden een beleid kunnen voeren. Vlaanderen moet hier sneller en korter op de bal kunnen spelen.'

Bijna een half miljoen Belgen zitten door ongeval of ziekte langer dan een jaar thuis. De federale regering besliste in oktober dat zieke werknemers 2,5 procent van hun uitkering kunnen verliezen wanneer ze niet de vereiste vragenlijsten invullen.

Crevits vindt dat een veel te povere maatregel: 'Als dat het enige is, een papier invullen, dan zullen we er niet geraken. Het is beter dat je begeleid wordt naar werk. En daar knelt het schoentje. De VDAB wordt vaak pas na meer dan een jaar betrokken bij de procedure om herin te treden op de arbeidsmarkt.'

Staatshervorming

Ook de tijdelijke werkloosheid moet een Vlaamse bevoegdheid worden, zegt Crevits: 'Tijdens de coronaperiode waren er honderdduizenden tijdelijk werkzoekenden. Ik moest die bereiken om een jobaanbod te kunnen doen. Maar we kenden ze niet, we wisten niet wie ze waren. Ondertussen weten we dat wel, maar het zou beter zijn dat die automatisch worden ingeschreven en je ze dan automatisch kan benaderen met een jobaanbod. Dat is nu nog niet het geval.'

En verdere regionalisering van het arbeidsmarktbeleid moet passen in een bredere staatshervorming na de verkiezingen van 2024. 'We willen niet dat de sociale zekerheid gesplitst wordt maar een aantal zaken op arbeidsvlak ligt nu toch wel heel moeilijk. Ik zou meer instrumenten echt graag bij de regio's zien', zegt Crevits.

Trends Talk met Hilde Crevits is dit weekend te bekijken op Kanaal Z vanaf zaterdag 11 uur. Trends Talk is nadien ook te beluisteren als Trends Podcast.

