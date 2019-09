Het lot van de rente ligt niet in handen van de Europese Centrale Bank, maar van de politiek. Dat zegt Trends-hoofdredacteur Daan Killemaes.

Welke politicus durft spaarders te zeggen dat de rentevoet op hun spaarboekje eigenlijk -0,5 procent hoort te zijn? Dat het normaal 0,5 euro per jaar kost om 100 euro te parkeren op een spaarrekening? Dat de spaarrente pas zal stijgen als dezelfde politici hun werk doen om de economie nieuw leven in te blazen? Het lot van de rente ligt niet in handen van de Europese Centrale Bank (ECB), maar van de politiek.

...