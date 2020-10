Het Zuid-Koreaanse SK Hynix koopt de afdeling geheugenchips van het Amerikaanse Intel voor 10.000 miljard won, omgerekend zowat 7,5 miljard euro. Daarmee zet het bedrijf de aanval in op marktleider Samsung.

SK Hynix is al een van de grootste spelers ter wereld op het gebied van geheugenchips voor computers en mobiele apparaten (zogeheten DRAM-chips). Met de overname van de Intel-afdeling versterkt het zich in de categorie NAND Flash, geheugenchips voor smartphones, USB-sticks en industriële en medische apparaten. Bij de deal hoort ook de Intel-fabriek in de Chinese stad Dalian. Intel behoudt wel de Optane-chips.

Intel wil zich onder topman Bob Swan, die vorig jaar aantrad, meer richten op het maken van processors voor pc's en servers. Zo besloot Intel eerder al te stoppen met het ontwikkelen van chips voor mobiele communicatie, het verkocht die divisie aan Apple. Ook de geheugentak stond al enige tijd in de etalage. Intel denkt er ook over na te stoppen met het zelf produceren van chips.

