Duitsland gaat 4,35 miljard euro uitbetalen aan energiebedrijven, als compensatie voor de geplande en gefaseerde uitstap uit steenkool tegen ten laatste 2038. Dat heeft minister van Financiën Olaf Scholz donderdag bekendgemaakt.

De aankondiging kwam er na nachtelijk overleg over hoe de Duitse regering de omslag naar groenere energie kan maken. Een kalender met geplande sluitingen van centrales werd overeengekomen.

Uitbaters van elektriciteitscentrales op steenkool in het westen van het land krijgen 2,6 miljard euro, in het oosten 1,75 miljard euro. Duitsland kondigde de uitstap uit steenkool vorig jaar al aan. Ten laatste in 2038 volgt een volledige uitstap, maar mogelijk kan dat al drie jaar vroeger. Een balans zal worden opgemaakt in 2026 en 2029.

In de regio's die het meest getroffen zijn door de sluitingen, komen er schadevergoedingsfondsen voor de getroffen werknemers. In totaal zal 40 miljard euro vloeien naar de vier deelstaten die het akkoord sloten.

