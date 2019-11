Welke maatregelen kunnen we nemen om de klimaatverandering een halt toe te roepen? En vooral: welke leveren de beste resultaten op? Dat is exact wat het project Drawdown wil uitzoeken.

De ondernemer en milieu-activist Paul Hawken kwam de term Drawdown twintig jaar geleden voor het eerst tegen in een wetenschappelijke publicatie. Het gaat om het punt waarop de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer haar piek bereikt en begint te dalen. Hawken vroeg zich af wat nodig zou zijn om dat punt te bereiken: "Ik vraag al sinds 2001 aan milieu- en klimaatexperts wat nodig is om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen en om te keren. Ik verwachtte een lijstje met de meest effectieve oplossingen die al bestonden, wat hun impact zou zijn indien ze op grote schaal zouden worden toegepast, en wat dat zou kosten. Zo'n lijstje bestond echter niet, en niemand vond dat hij de expertise had om het samen te stellen."

...