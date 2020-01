Het beeld van een regering die enkel hakt en snijdt in budgetten, klopt niet, zegt de Vlaamse minister van Begroting, Matthias Diependaele. "De Vlaamse regering is een investeringsregering."

Matthias Diependaele loopt in een bijna verlaten kabinet aan het Brusselse Martelaarsplein rond. Het is zaterdagochtend. Het interview moest naar het weekend worden verplaatst door de discussies in de schoot van de regering-Jambon over het Vlaams Klimaatplan. Dat werd in december met een paar dagen vertraging voorgesteld en kreeg meteen veel kritiek.

