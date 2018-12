Mario Draghi (ECB) bergt bazooka op

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft - zoals eerder aangekondigd - donderdag beslist het stimulusprogramma eind december stop te zetten. Dat betekent dat de ECB dan geen obligaties meer opkoopt. ECB-voorzitter Draghi haalde zijn zogenoemde 'bazooka' - beter bekend als QE of quantetative easing - boven begin 2015. Sindsdien kocht de ECB al voor 2.600 miljard euro obligaties op.

Op het hoogtepunt kocht de ECB maandelijks 60 miljard euro op. Tot en met deze maand is dat nog 15 miljard euro, na een halvering sinds oktober.

Draghi pompte via het opkoopprogramma miljarden in de Europese economie om die aan te zwengelen en de inflatie aan te vuren.

De ECB blijft er bij om de opbrengsten van het opkoopprogamma (obligaties die vervallen) te herinvesteren. Concreet zegt de ECB nu de aflossingen op effecten die de vervaldatum hebben bereikt, volledig te blijven herinvesteren, en dat 'geruime tijd' voorbij het moment waarop de centrale bank de rente begint te verhogen.

Draghi: We intend to continue reinvesting, in full, the principal payments from maturing securities purchased under the APP for an extended period of time past the date when we start raising the key ECB interest rates, and in any case for as long as necessary