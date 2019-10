De afscheidnemende voorzitter van de Europese Centrale Bank is trots op wat hij in zijn ambtstermijn heeft bereikt. De ECB heeft tijdens de crisisjaren een duurzame nalatenschap opgebouwd. "De haviken hebben de politieke strijd verloren", zegt Mario Draghi.

In zijn kantoor op de veertigste verdieping van de blinkende torengebouwen van het hoofdkwartier van de Europese Centrale Bank in Frankfurt vertelt Mario Draghi hoe de ECB onder zijn voorzitterschap is veranderd. "Het gebouw belichaamt onze waarden", zegt de 72-jarige Italiaan trots. "Doorzichtigheid en onafhankelijkheid." Onder Draghi is de ECB volwassen geworden. Samen met de Federal Reserve en de Bank of England heeft ze een indrukwekkend arsenaal uitgebouwd, waarmee biljoenen euro's in de economie van de eurozone zijn geïnjecteerd om de impact van de wereldwijde financiële crisis tegen te gaan. Draghi, voor wie het einde van zijn acht jaar lange ambtstermijn nadert, heeft staande ovaties gekregen op topbesprekingen in Brussel. In mei kreeg hij van president Emmanuel Macron de Franse onderscheiding Commandeur de la Légion d'honneur en werd hij bejubeld als de erfgenaam van Jean Monnet en Robert Schuman, de stichters van het Europese project.

