Marc Roche: 'Of hij nu hard of zacht is, de brexit zal slagen'

Marc Roche werkt als essayist en journalist voor de Le Soir en Le Point. Voor Le Monde heeft hij de actualiteit in de Londense City gevolgd. Hij woont sinds 1985 in het Verenigd Koninkrijk. In een tijd waarin de Britten met schande worden overladen en de wind van voren krijgen, publiceert hij een tegendraads essay waarin hij stelt dat de brexit niet tot chaos zal leiden. "Ze gooien de trossen los. En dat zal het land niet beter, maar anders maken", legt Marc Roche uit.

