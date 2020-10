Het aantal opnames van coronapatiënten neemt onrustwekkend toe in sommige regio's in ons land. Marc Geboers, directeur algemene ziekenhuizen bij de koepelorganisatie Zorgnet-Icuro, heeft zicht op de mate waarin de Belgische ziekenhuizen voorbereid zijn om die stijging op te vangen en of het Belgische zorgpersoneel al bekomen is van de vorige opnamegolf. "De situatie is helemaal anders dan in maart", zegt hij.

Welke signalen vangt u op vanuit de ziekenhuiswereld over de recente stijgingen?

MARC GEBOERS. "We zien een progressieve stijging op alle vlakken, zowel in de gewone ziekenhuisopnames, als van coronapatiënten die op de intensieve zorg belanden, als van degenen die beademd moeten worden. Sommige regio's zoals Brussel, centrum Antwerpen en bepaalde streken in Wallonië worden erger getroffen. Maar de ziekenhuizen hadden dit zien aankomen. Ze hebben zich goed kunnen voorbereiden. Er is een duidelijk plan."GEBOERS. "Dat draait rond de mogelijkheid om stelselmatig het aantal bedden dat beschikbaar is voor covid-19-patiënten te verhogen. In eerste instantie is dat 15 procent van de bedden. Dat kan opgetrokken worden tot 25 procent mocht dat nodig blijken. Die geleidelijke beweging moet samengaan met de verdeling van coronapatiënten onder ziekenhuizen binnen een netwerk of binnen dezelfde provincie. Dat gebeurt om de druk per ziekenhuis zo laag mogelijk te houden. Zo kan de opnamestijging in het UZ Brussel opgevangen worden door patiënten door te sturen naar ziekenhuizen die nog ruim onder de drempel van 15 procent zitten."GEBOERS. "Op vlak van mentale en fysieke vermoeidheid staan we er beter voor dan aan het begin van de zomer. Ondertussen heeft een deel van het personeel vakantie kunnen nemen. De ziekenhuizen hebben ook meer persoonlijke beschermingsmiddelen zoals schorten, handschoenen en mondmaskers. Het gebrek daaraan zorgde de vorige keer voor enorm veel stress. Daarvan is nu voldoende stock, zowel Vlaams als federaal. Alles hang nu af van de snelheid waarmee de coronapatiënten binnenstromen. Als dat geleidelijk blijft zoals nu, dan zijn de ziekenhuizen daar klaar voor. Mocht dat aantal abrupt stijgen, dan moeten er bijkomende maatregelen getroffen worden. Maar de situatie nu is in niets te vergelijken met die van maart."GEBOERS. "Alles wat voorbereid en voorzien kan worden, is gebeurd. Er is nog een zekere bezorgdheid over de vraag of al die voorzorgsmaatregelen zullen werken en in stand zullen blijven. Er kunnen altijd verrassingen opduiken, maar alles wat we kunnen inschatten, is ingeschat."GEBOERS. "Zij moet blijven aandacht besteden aan de materialenstock. Voorts is het belangrijk dat de structuren en de taskforce die vorige keer zijn opgezet nauw betrokken blijven met de ziekenhuizen. Met de nieuwe regering zullen daar een aantal nieuwe mensen in komen. Dat zal voor een nieuwe dynamiek zorgen. Het is belangrijk dat die even positief en efficiënt blijft als voordien. De vorige taskforce was heel transparant naar de ziekenhuissector. Dat moet zo blijven."