De risico's voor de financiële stabiliteit in de eurozone zijn toegenomen, gedeeltelijk als gevolg van het beleid van lage rentes van de centrale bank. Dat heeft Luis de Guindos, vicevoorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB) woensdag gezegd bij de publicatie van het halfjaarlijkse verslag van de centrale bank.

De Guindos gaf aan dat, hoewel de lage rentes de bredere economie ondersteunen, er toenemende bereidheid in de banksector is om hogere risico's te nemen in de zoektocht naar winstgevendheid. Dat kan volgens de ECB-vicevoorzitter op middellange termijn leiden tot risico's voor de financiële stabiliteit.

Eerder zei de Guindos dat de eurozone te veel banken telt, vele met een klein marktaandeel en onder hoge druk van de concurrentie. Toch hebben de banken volgens hem hun veerkracht de voorbije jaren evenwel merkbaar verbeterd.

Het belangrijkste rentetarief in de eurozone staat sinds maart 2016 op 0 procent, terwijl de ECB negatieve rentes oplegt voor geld dat bij haar geparkeerd wordt.

Volgens de Guindos zouden ook verzekeraars en investeringsfondsen in de verleiding kunnen komen om buitensporige risico's te nemen.