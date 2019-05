Luc De Bruyckere (ex-voorzitter Voka): 'Iedereen moet nu staatsmanschap tonen'

Wolfgang Riepl Wolfgang Riepl is redacteur bij Trends

De Trends Manager van het Jaar 1986, ex-Voka-voorzitter en voormalig topman van het beursgenoteerde voedingsbedrijf Ter Beke is 'zeer bezorgd' over de verkiezingsuitslag. 'Alles zit muurvast. We zullen het record van 541 dagen zonder regering toch niet opnieuw breken? Onze economie en onze hoge staatsschuld verdragen geen aanslepende onduidelijkheid.'

Luc De Bruyckere in 2012 © belga