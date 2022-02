De Belgische staat haalde de voorbije twee jaar meer accijnzen op alcohol binnen, met dank aan de lockdowns. De inkomsten stegen vorig jaar naar 344,5 miljoen euro, 11 procent meer dan in 2019. Niet-essentiële verplaatsingen waren op een bepaald moment verboden, terwijl de Belgen de voorbije jaren hun sterkedrank het liefste in Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg kochten, na een fikse accijnsverhoging in 2015.

De Belgische verkopers van sterke drank klagen al jaren over de hoge accijnzen op sterkedrank (cognac, gin, rum, whisky,...). Op een fles whisky van 70 centiliter met 40 procent alcohol betaalt de consument in België bijvoorbeeld 8,38 euro accijnzen. Sommige whiskymerken met dat volume en alcoholgehalte kosten soms minder dan 20 euro, waarvan dus bijna de helft accijnzen.

In november 2015 werden de accijnzen op sterkedrank met 41 procent verhoogd, naar 2.933 euro per hectoliter alcohol. Volgens de verkopers van alcohol miste de verhoging haar effect. De Belgen gingen meer over de grens kopen (in Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg). Na een kortstondige opflakkering van de accijnsinkomsten in 2016, daalden de inkomsten voor de overheid tot in 2019 (zie tabel). De lockdowns in 2020 en 2021 brachten echter redding. Niet-essentiële verplaatsingen werden verboden. Met als gevolg dat in 2021 de accijnsinkomsten 11 procent hoger lagen dan in 2019. Een stijging van de accijnsinkomsten met 11 procent impliceert dat 11 procent meer sterke drank in België werd gekocht.

© FOD Financiën

Pernod Ricard

Het Belgische filiaal van het wereldwijde nummer twee Pernod Ricard benadrukt in zijn balans van het boekjaar 2019-2020 de groeiende omzet in België, onder meer door de terugval van grensaankopen door het verbod op niet-essentiële verplaatsingen. De jaren voordien meldde de onderneming hoe de accijnsverhoging bleef wegen op de verkoop in België. De volumes werden weliswaar ook aangezwengeld omdat veel Belgen thuis bleven in de zomer van 2020, door de reisbeperkingen.

Bacardi Martini

Ook Francis Debeuckelaere, bij het wereldwijde nummer vier Bacardi Martini de directeur Europa, Oceanië, en het hoofd voor de horeca-activiteiten in de hele wereld, klaagt de accijnsverhoging aan. "Die blijft mijn grote frustratie. Ze werd nota bene ingevoerd door een liberaal, Maggie De Block. En wat was het gevolg? Als hoofd Europa heeft dat voor mij weinig effect. De aankopen zijn gewoon verschoven naar onze buurlanden. De Belgische staat heeft daar dus niets aan gewonnen. De Luxemburgers, Fransen en Nederlanders zijn de grote winnaars geworden van dat verhaal. Dat stoot mij als Belg tegen de borst. De verschuiving is gigantisch. Van de omzet van België en Luxemburg samen wordt meer dan 30 procent in Luxemburg gehaald. Dat zijn dus Belgen die daar gaan kopen. De accijnsverhoging is verkocht als een belasting ten voordele van gezondheid. Maar de Belg drinkt niet minder, hij koopt zijn sterke drank gewoon elders".

In Trends van deze week leest u een uitgebreid interview met Francis Debeuckelaere, topman van Bacardi Martini.

De Belgische verkopers van sterke drank klagen al jaren over de hoge accijnzen op sterkedrank (cognac, gin, rum, whisky,...). Op een fles whisky van 70 centiliter met 40 procent alcohol betaalt de consument in België bijvoorbeeld 8,38 euro accijnzen. Sommige whiskymerken met dat volume en alcoholgehalte kosten soms minder dan 20 euro, waarvan dus bijna de helft accijnzen.In november 2015 werden de accijnzen op sterkedrank met 41 procent verhoogd, naar 2.933 euro per hectoliter alcohol. Volgens de verkopers van alcohol miste de verhoging haar effect. De Belgen gingen meer over de grens kopen (in Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg). Na een kortstondige opflakkering van de accijnsinkomsten in 2016, daalden de inkomsten voor de overheid tot in 2019 (zie tabel). De lockdowns in 2020 en 2021 brachten echter redding. Niet-essentiële verplaatsingen werden verboden. Met als gevolg dat in 2021 de accijnsinkomsten 11 procent hoger lagen dan in 2019. Een stijging van de accijnsinkomsten met 11 procent impliceert dat 11 procent meer sterke drank in België werd gekocht.Het Belgische filiaal van het wereldwijde nummer twee Pernod Ricard benadrukt in zijn balans van het boekjaar 2019-2020 de groeiende omzet in België, onder meer door de terugval van grensaankopen door het verbod op niet-essentiële verplaatsingen. De jaren voordien meldde de onderneming hoe de accijnsverhoging bleef wegen op de verkoop in België. De volumes werden weliswaar ook aangezwengeld omdat veel Belgen thuis bleven in de zomer van 2020, door de reisbeperkingen.Ook Francis Debeuckelaere, bij het wereldwijde nummer vier Bacardi Martini de directeur Europa, Oceanië, en het hoofd voor de horeca-activiteiten in de hele wereld, klaagt de accijnsverhoging aan. "Die blijft mijn grote frustratie. Ze werd nota bene ingevoerd door een liberaal, Maggie De Block. En wat was het gevolg? Als hoofd Europa heeft dat voor mij weinig effect. De aankopen zijn gewoon verschoven naar onze buurlanden. De Belgische staat heeft daar dus niets aan gewonnen. De Luxemburgers, Fransen en Nederlanders zijn de grote winnaars geworden van dat verhaal. Dat stoot mij als Belg tegen de borst. De verschuiving is gigantisch. Van de omzet van België en Luxemburg samen wordt meer dan 30 procent in Luxemburg gehaald. Dat zijn dus Belgen die daar gaan kopen. De accijnsverhoging is verkocht als een belasting ten voordele van gezondheid. Maar de Belg drinkt niet minder, hij koopt zijn sterke drank gewoon elders".In Trends van deze week leest u een uitgebreid interview met Francis Debeuckelaere, topman van Bacardi Martini.