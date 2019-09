De hoofdeconoom van de OESO, Laurence Boone, overschouwt het economische wereldtoneel. De groei vertraagt, maar ze ziet voldoende opties om een ernstige terugval te vermijden.

Laurence Boone heeft een 360 gradenkijk op de wereldeconomie. In haar analyse schakelt ze moeiteloos over van het belang van Europese investeringen naar de risico's van de Amerikaanse schulden of het gevolg van de Chinese economische omschakeling. Als economisch adviseur van voormalig Frans president François Hollande kent ze ook de politieke finesses van economisch beleid. De financiële sector en het bedrijfsleven zijn haar evenmin vreemd. Ze was hoofdeconoom bij de verzekeraar AXA en de bank Merrill Lynch.

...