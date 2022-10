Kwasi Kwarteng is niet langer de Britse minister van Financiën. Dat meldt de Britse openbare omroep BBC en de betrokkene bevestigt dat hij gevraagd is om op te stappen. Hij wordt vervangen door Jeremy Hunt

Na een eerder BBC-bericht bestond er nog twijfel over of Kwarteng ontslag had genomen dan wel ontslagen werd. Hij maakt nu zelf via een tweet duidelijk dat hij gevraagd is om op te stappen en dat hij zijn ontslag aanvaardt.

'Toen ik gevraagd werd om de taak op mij te nemen, wist ik dat we in een erg moeilijke situatie zaten. De voorbije weken heb ik vaak gezegd dat "status quo" blijven geen optie was. Al te lang wordt dit land achtervolgd door lage groeicijfers en hoge taxen, dat moet veranderen.'

Markten in beroering

De financiële markten hebben sterk en afwijzend gereageerd nadat de regering aanzienlijke belastingverlagingen aankondigde zonder een plan om die te financieren. De Bank of England moest verschillende keren ingrijpen en staatsobligaties opkopen om de prijsdaling ervan op te vangen en de ineenstorting van pensioenenfondsen te voorkomen. De stijgende rente op onroerendgoedleningen verergerde bovendien de kosten van levensonderhoud voor veel huiseigenaren.De regering trok vervolgens de geplande afschaffing van de hoogste belastingtarrief in en kondigde aan dat zij ook de indiening van de volledige begroting enkele weken zou vervroegen. Maar ook dat kalmeerde de financiële markten slechts tijdelijk.

Kwarteng weigerde de voorbije dagen halsstarrig om een U-bocht te nemen en verklaarde meermaals door te gaan met het plan. Of Truss met het ontslag van haar minister van Financiën en de verwachte ommezwaai de financiële markten kan kalmeren, is nog maar de vraag. Verschillende Britse media hebben al gespeculeerd dat ze binnenkort door haar eigen partij zou kunnen worden afgezet.Volgens de BBC betekent dit dat Kwarteng diende als minister van Financiën in de op één na kortste periode, na Iain Macleod die in 1970 overleed aan een hartaanval, dertig dagen nadat hij de functie op zich had genomen.

Blunderende Hunt

Kwartengs vervanger Jeremy Hunt (55) is een kopstuk in de partij. Hij was eerder onder meer minister van Buitenlandse Zaken en minister van Sport in de aanloop naar de Olympische Spelen van 2012 in Londen.

Hij staat bekend om een aantal blunders. Tijdens een bezoek noemde hij Slovenië een voormalige vazalstaat van de Sovjet-Unie. In China wilde hij indruk maken met zijn vrouw, die van daar afkomstig is, maar zei per ongeluk dat ze uit Japan kwam.De voormalige voorzitter van de gezondheidscommissie in het Britse parlement had zich in de zomer zelf kandidaat gesteld voor het leiderschap van de Conservatieve Partij, als tegenstander van onder meer Liz Truss, maar was al na enkele stemmingen afgevallen. Tijdens de pandemie was Hunt een van de felste critici van de regering.

