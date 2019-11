Europa behoort in wetenschappelijk onderzoek tot de wereldtop. De uitdaging is daarmee de grote maatschappelijke moeilijkheden het hoofd te bieden. De Belg Kurt Vandenberghe weet als geen ander hoe de Europse Unie dat wil aanpakken.

De bekendste Europese subsidiepotten zijn die voor landbouw en regionale ontwikkeling. De derde is die voor onderzoek en innovatie, met als belangrijkste financieringsprogramma Horizon 2020. Daarvoor reserveerde de Commissie-Juncker 80 miljard euro voor de periode van 2014 tot 2020. De opvolger is het Horizon Europe-programma. Dat loopt van 2021 tot 2027 en is ontworpen door de Belg Kurt Vandenberghe. Vanaf 1 december volgt hij in het kabinet van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen de Green Deal op. Innovatie en wetenschap moeten steunpilaren van de Europese samenleving en economie worden. "We hebben sterke resultaten gehaald met Horizon 2020", zegt Vandenberghe. "Maar de effecten ervan op de samenleving en de economie kunnen we onvoldoende aantonen. Impact, strategische relevantie en openheid worden nieuwe accenten."

...