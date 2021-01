De tweede coronagolf duwde ons ziekenhuissysteem in november vorig jaar net niet de afgrond in. Trends volgde toen hoe het management van GZA Ziekenhuizen Antwerpen die crisis beheerste. We vragen hoofdarts Kristiaan Deckers hoe hij aankijkt tegen een mogelijke derde golf, met een Britse en een Zuid-Afrikaanse variant van het virus.

Wat zijn de belangrijkste onzekerheden voor uw ziekenhuis?

KRISTIAAN DECKERS. "We weten dat er meer covid-gevallen op komst zijn. We weten alleen niet wanneer en in welke mate de cijfers zullen stijgen. Omdat meer en meer ouderen gevaccineerd zijn, is het mogelijk dat we nu meer jongere coronapatiënten binnenkrijgen, die minder snel naar de afdeling intensieve zorg moeten. Anderzijds weten we niet welke impact de besmettelijkere varianten van het virus zal hebben. Dat zijn allemaal onzekerheden, maar in se moeten we onze procedures daar niet voor aanpassen." DECKERS. "Zeker. De draaiboeken van toen komen nu van pas. Onze mensen zijn ermee vertrouwd. De schrik voor een nieuwe golf zit er minder in dan in maart en november." DECKERS. "Het is stilte voor de storm. De druk op onze capaciteit is niet fel toegenomen. De verzuimcijfers zijn ook gedaald. Dat neemt niet weg dat de druk plots de hoogte in kan schieten als de ziekenhuisopnames toenemen. Het is moeilijk in te schatten hoe de medewerkers zullen reageren als ze hun dienst weer tot covid-dienst moeten ombouwen. De motivatie van onze mensen heeft de afgelopen week een grotere knauw gekregen door de gebrekkige communicatie over de vaccinleveringen." DECKERS. "We moeten proberen die zo ver mogelijk voor ons uit te schuiven, zodat het zorgpersoneel volledig kan worden gevaccineerd en immuniteit kan opbouwen. Als een nieuwe golf over ons rolt wanneer de medewerkers van de spoed en de intensieve zorg hun twee inentingen nog niet hebben gehad, kan dat tot problemen leiden. Wij hebben vorige week onze eerste 250 medewerkers gevaccineerd. Dat was een goede test voor onze vaccinatieaanpak." DECKERS. "We zien de opnames van kinderen niet stijgen. Het kan wel een impact op onze werking hebben via de ouders die bij ons werken, als zij besmet raken of thuis moeten blijven als de school dichtgaat." DECKERS. "Die is zo goed als genormaliseerd. Al onze mensen zijn weer ingezet op hun reguliere diensten. De capaciteit van de operaties en de intensieve zorg is ook weer op peil. De complexe zorg zijn we nog aan het inhalen. Bij een nieuwe golf zullen we de reguliere zorg opnieuw moeten uitstellen, maar ook daar hebben we procedures voor. Het is wel lastig om oudere patiënten te ontslaan. Zij kunnen niet automatisch terug naar de woon-zorgcentra omdat die met een uitbraak kampen of volop aan het vaccineren zijn."